Eisner Awards 2023, le nomination delle categorie più ambite

Al San Diego Comic-Con di quest’anno sono presenti ben sei italiani: Marco Checchetto, disegnatore di Darevil e di You get it, il primo candidato come Miglior serie regolare, il secondo in nomination tra le Migliori storie brevi. Sara del Giudice, autrice di Behind the Curtain candidato come Miglior fumetto digitale.

Luca Maresca, disegnatore di She-Hulk candidato come Miglior Serie Regolare. Claudia Balboni, disegnatrice di Killer Queens candidato come Migliore Pubblicazione Umoristica. Roberto Meli, disegnatore di Traveling to Mars candidato come Miglior nuova serie ed infine, ma non per importanza, Sergio Ruzzier per la Miglior pubblicazione per l’infanzia.

Le categorie più ambite in gara

Tra le categorie più note e alle quali si guarda con maggiore interesse troviamo:

Migliore Webcomic: Deeply Dave di Grover; Delilah Dirk: Practical Defence Against Piracy di Tony Cliff; Lore Olympus di Rachel Smythe; The Mannamong di Michael Adam Lengye e Spores di Joshua Barkman.

Miglior serie regolare: Daredevil, di Chip Zdarsky, Marco Checchetto e Rafael de Latorre (Marvel); The Department of Truth di James Tynion IV e Martin Simmonds (Image); Killadelphia di Rodney Barnes e Jason Shawn Alexander (Image); The Nice House on the Lake di James Tynion IV e Alvaro Martinez Bueno (DC); Nightwing di Tom Taylor e Bruno Redondo (DC); She-Hulk, di Rainbow Rowell, Rogê Antônio, Luca Maresca e Takeshi Miyazawa (Marvel).

Migliore autore unico/autrice unica: Sarah Andersen, Cryptid Club (Andrews McMeel); Kate Beaton, Ducks: Two Years in the Oil Sands (Drawn & Quarterly); Espé, The Pass (Graphic Mundi/Penn State University); Junji Ito, Black Paradox, The Liminal Zone (VIZ Media); Zoe Thorogood, It’s Lonely at the Centre of the Earth (Image).

Migliore copertinista: Jen Bartel, She-Hulk (Marvel); Bruno Redondo, Nightwing (DC); Alex Ross, Astro City: That Was Then… (Image); Fantastic Four, Black Panther (Marvel); Sana Takeda, Monstress (Image); Zoe Thorogood, Joe Hill’s Rain (Syzygy/Image).

Le categorie sono tante e i nominati altrettanto, il resto è disponibile online per chi fosse maggiormente interessato anche alle altre categorie presenti nella competizione. Nel frattempo non resta che aspettare e ricevere ulteriori notizie.