Dopo la trilogia di Cinquanta sfumature, arriva il nuovo romanzo di E.L.James

E.L. James è una scrittrice nota al pubblico per aver portato al successo la trilogia delle Cinquanta sfumature, diventata anche una trilogia cinematografica con protagonisti Dakota Johnson e Jamie Dornan, alias Anastasia Steele e Christian Grey. Ora la scrittrice torna con un nuovo romanzo, che esce in libreria negli Stati Uniti nel mese di aprile. Chissà se riscuoterà lo stesso successo della nota trilogia.

Il nuovo romanzo si intitola “The Mister” e sarà ancora una volta a carattere erotico. La scrittrice sembra non volersi discostare dal genere che le ha dato tanto successo. In “The Mister” si racconta la relazione d’amore tra Maxim Trevlyan, un aristocratico inglese e Alessia Demachi, una giovane studente di musica, giunta da poco a Londra, che ha un passato problematico.

La stessa scrittrice si è detta entusiasta di questo lavoro, come apparso in un comunicato della sua casa editrice: “Non vedo l’ora che questa storia appassionante veda finalmente la luce. È una storia da Cenerentola per il XXI secolo. Maxim e Alessia mi hanno condotto in un viaggio straordinario e spero che i lettori vengano trascinati da questa storia sensuale ed eccitante tanto quanto lo sono stata io scrivendola”.

E.L. James è dunque conosciuta dal grande pubblico grazie ai tre libri della trilogia, “Cinquanta sfumature di grigio”, uscito nel 2011, “Cinquanta sfumature di rosso”, uscito nel 2012 e “Cinquanta sfumature di nero”, pubblicato nello stesso anno; in Italia i tre romanzi sono stati pubblicati dalla casa editrice Mondadori. Si tratta di una trilogia di grande successo, tradotta in più di cinquanta lingue, arrivata a vendere 150 milioni di copie, cifre che la rendono una delle trilogie maggiormente vendute di sempre.

In base a quanto si evince da Deadline, il nuovo romanzo esce negli Stati Uniti il 16 aprile per la Vintage Books, che appartiene alla Penguin Random, la quale ha già pubblicato la trilogia delle Cinquanta sfumature. La nuova storia è ambientata tra Londra, la Cornovaglia e l’Europa orientale e sicuramente promette di attirare nuovamente i lettori amanti del genere.