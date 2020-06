"Diario di zia Nellie", il racconto inedito di Louise May Alcott

Si scopre che Louise May Alcott, scrittrice di origine americana, nota ai suoi lettori e al pubblico per aver scritto “Piccole donne”, romanzo di grande successo, letto moltissimo ancora oggi, ha scritto un racconto inedito dal titolo “Diario di zia Nellie“, giunto alla luce soltanto in questi giorni. Proprio nella Houghton Library, presso la Harvard University di Cambridge, è stato ritrovato il manoscritto di questa opera che risulta incompiuta, che la scrittrice avrebbe composto soltanto quando aveva 17 anni.

Un manoscritto che è stato ritrovato grazie al lavoro e alla ricerca di Daniel Shealy, che apprezza da sempre questa scrittrice, essendone un grande estimatore. Proprio Shealy pubblica questo manoscritto, opera incompiuta, nella rivista letteraria “The Strand”, che pubblica le opere inedite degli scrittori anglosassoni.

Un manoscritto di 44 pagine che racconta di una donna di origine inglese single, una classica zitella dell’Ottocento, la quale deve occuparsi della nipote adolescente, orfana. Una opera che, secondo le fonti, è ricca di tantissima introspezione psicologica. Inoltre, è ricco di tantissime influenze che hanno permesso alla Alcott di scrivere questa opera all’età di 17 anni rivelando già il suo grande e promettente futuro di scrittrice.

Un diario che si caratterizza per 9 voci, di cui la prima è la storia della narratrice alla soglia del 40esimo compleanno. La nona voce racconta di “una giornata di sole di mezza estate trascorsa tra boschi e colline”, caratterizzata da un ballo in maschera ricco di tantissime danze e con allegria.

Purtroppo, in base alle fonti del New York Times, si tratta di una storia incompiuta. Infatti, le ultime parole dell’opera lasciano presagire un seguito che non è dato sapere: “I begged and prayed she would…”, “Ho implorato e pregato che lei…”. Nonostante sia nota soprattutto per “Piccole donne”, la cui ultima versione cinematografica ha ricevuto 5 nomination agli Oscar, la scrittrice è nota per essere molto versatile, al punto da aver scritto anche tantissime poesie, racconti, ma anche thriller.