David Bowie, in arrivo una biografia a fumetti per omaggiarlo

David Bowie è stato un artista straordinario per quanto riguarda la musica, ma anche una icona di stile apprezzata e presa ad esempio da chiunque. A distanza di quattro anni dalla sua morte, avvenuta il 10 gennaio 2016, la Panini Comics, in contemporanea con l’edizione americana, decide di rendergli omaggio con un fumetto che racconta la sua vita e la sua arte.

Il titolo del fumetto che esce in libreria il 10 gennaio, proprio come data di commemorazione della sua morte, ha il seguente titolo: “Bowie: Stardust, Rayguns and Moonage Daydreams”. Si tratta di una biografia descritta con lo stile del fumetto che racconta la sua vita e i suoi successi, oltre che eccessi che lo hanno consacrato nel mondo della musica.

David Bowie è lo pseudonimo di David Robert Jones e, il suo ultimo album che è uscito due giorni antecedenti la sua morte dal titolo Black Star, ha subito ottenuto grandi riconoscimenti e successo in Inghilterra piazzandosi ai primi posti della classifica con più di 100 mila copie vendute all’esordio, certificando così il disco d’oro.

Michael e Laura Allred sono gli illustratori che hanno dedicato il volume alla figura e all’artista David Bowie. Con questo volume, fanno una sorta di excursus sulla vita dell’artista, sin dai suoi esordi nel mondo della musica per poi arrivare al grande successo di fama internazionale e al grande vuoto che ha lasciato in ognuno dei suoi fans.

I due illustratori si sono dedicati al volume su David Bowie in modo diverso, ognuno svolgendo le sue mansioni. Michael è un fumettista molto noto negli Stati Uniti e si è occupato dei vari disegni, mentre la moglie Laura ha colorato le illustrazioni che richiamano lo stile pop. Un volume curato dallo sceneggiatore Steve Horto, il quale ha collaborato, in passato, con tantissime case editrici, quali DC, Image, IDW e Dark Horse.