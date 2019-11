Daniele Bossari: la sua autobiografia uscirà il prossimo 26 novembre

Mai come in quest’ultimo periodo, diversi personaggi del mondo dello spettacolo si sono lanciati nel progetto di scrivere un’autobiografia. A voler seguire questo trend sempre più imperante, si è recentemente aggiunto anche Daniele Bossari, che grazie ad alcune Stories e ad un post su Instagram, ha annunciato che la sua autobiografia sarà acquistabile dal prossimo 26 novembre.

Il 45enne conduttore televisivo e radiofonico si è detto molto soddisfatto della sua fatica letteraria, annunciando altresì che quanto sta vivendo è un misto di gioia e preoccupazione “visto che in questo libro veramente mi metto a nudo”. Intitolato “La faccia nascosta della luce“, per sua stessa ammissione può essere definito un libro denso, duro e forte.

Già considerato un ritratto onesto, schietto e sincero di quello che è il vincitore della seconda edizione de Il Grande Fratello Vip, entrerà nel dettaglio di alcuni aspetti di un personaggio che si è fatto conoscere per la sua personalità energica ma allo stesso tempo malinconica.

Come poi precisato, lo stesso titolo racchiude in sé una serie di tematiche molto crude e profonde, che sveleranno i segreti più intimi e privati del marito di Filippa Lagerback. Non a caso la parola faccia ha qui un suono duro “come uno schiaffo. Infatti racconto il mio abisso interiore”.

Anche nascosto lascia intendere che ci debba essere una ricerca per raggiungere qualcosa di prezioso, attraverso un percorso di evoluzioni in cui non mancano le profonde crisi esistenziali. Per fare tutto ciò è però necessario avere una guida, rappresentata in questo caso dalla luce “che mi orienta quando sono perso nell’oscurità”.

Già pre-ordinabile in questi giorni, l’idea di scrivere un’autobiografia è stata accolta positivamente dagli amici e conoscenti del conduttore, che per l’occasione gli hanno espresso i complimenti a mezzo social. Anche la stessa Filippa ha voluto dedicarli un emoji a forma di cuoricino, lasciando intendere di essere fiera dell’opera letteraria del marito.