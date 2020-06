"Corriamoci sopra", il libro di Maria Carmela Furfaro su Luca Aiello, maratoneta non vedente

Maria Carmela Furfaro ha presentato pubblicamente il suo ultimo libro dal titolo “Corriamoci sopra”, una storia vera che la scrittrice ha trasformato in un romanzo raccontando la storia complessa ma entusiasmante di Luca Aiello, atleta non vedente. Si tratta del racconto di un atleta che ha mostrato coraggio e determinazione nell’inseguire un sogno di libertà con l’aiuto di una disciplina sportiva non semplice per chi ha perso il dono della vista: la maratona.

Maria Carmela Furfaro ha incontrato e intervistato l’atleta cogliendo in ogni sua parola la forza di quest’uomo. Un bambino sano e vivace, che fin da piccolo ha sempre mostrato un carattere deciso, un guerriero nel senso migliore del termine. Purtroppo ben presto nella sua infanzia è giunta una brutta notizia, la malattia che lo ha portato a perdere un bene prezioso come la vista.

Il dolore è stato forte, l’impatto sulla vita di Luca è stato violento e inaspettato tanto da rischiare di rovinare un’intera esistenza. Ma ancora una volta l’atleta mostra la sua voglia di vivere, il combattente che è dentro di lui si fa sentire di nuovo e il bambino, ormai uomo, riesce a raggiungere traguardi insperati.

L’emozione di leggere tra le righe del racconto narrato dalla scrittrice che riporta le sconfitte, le lotte e le vittorie di Luca Aiello il quale ha partecipato alla Maratona di New York nel 2017 e a molte altre gare. Attualmente si sta preparando a correre un Triathlon di livello mondiale e il suo sorriso è sempre presente, a dimostrazione che, nonostante le difficoltà della vita, tutto si può superare raggiungendo gli obiettivi che ci si prefigge.

Un esempio da seguire anche per chi ogni giorno lotta per i problemi quotidiani piccoli o grandi che siano. Maria Carmela Furfaro ha presentato “Corriamoci sopra” in un incontro all’aperto presso il Velodromo del percorso Verde di Perugia, evento trasmesso anche dalla rete televisiva locale Retesole – Canale 13 e Rai 3. Erano presenti molte persone tra cui Luca Aiello, protagonista del libro; Popof atleta perugino, Walter Novellino calciatore del Milan e allenatore oltre a molti sportivi e personaggi che si impegnano quotidianamente nel sociale.

Maria Carmela Furfaro: chi è?

Conosciamo meglio la scrittrice che ha avuto l’intuito e il desiderio di raccontare una storia così importante e significativa come quella del maratoneta Luca Aiello. Maria Carmela Furfaro è prima di tutto mamma di due ragazze splendide, come lei stessa tiene a specificare come “attività” più importante, inoltre da 25 anni svolge il suo lavoro di insegnante presso una scuola secondaria a Perugia dove vive con la sua famiglia. Maria Carmela è una donna positiva e ama trovare il buono in ogni cosa impegnandosi a trasmettere messaggi positivi.

Il suo impegno nel sociale è costante e continuo, al momento si dedica alle attività di Libera. Gli studi umanistici sono stati seguiti da alcuni corsi di scrittura che hanno fornito alla scrittrice la possibilità di crescere in questo campo scrivendo diversi libri tra cui “Su ali d’aquila”, “Il Grande sole del Sud” e “Interrotte”. Attendiamo nuove creazioni della scrittrice che ha svelato di avere nuovi progetti in corso ma senza anticipare nulla, attenderemo le prossime novità.