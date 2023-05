Corpicino, nuova edizione per il graphic novel di Tuono Pettinato

Con questa opera Tuono Pettinato affronta uno dei casi di cronaca nera più orribili dei nostri tempi, un caso che ha attanagliato la gente: la storia del piccolo Marcellino Diotisalvi. In particolare, l’opera ripercorre il percorso di un giornalista, Martinelli, impegnato a risolvere il caso di Marcellino. La televisione nel frattempo lucra sul caso e dà al popolo quello che brama.

A questo si oppone lo stesso giornalista, che cerca di scoprire la verità e viene anche rimproverato dai suoi superiori di non essere abbastanza truce nei suoi articoli. Martinelli riesce a trovare aiuto nelle parole del professor Giraldi, il suo mentore. Ma basteranno quei consigli per trovare la verità? Sarà in grado Martinelli di confrontarsi con il caso? Ma soprattutto, chi è il colpevole? La nuova edizione sarà disponibile a partire da metà giugno nelle librerie. Però, è già possibile prenotarla online.

Autore e opere

Tuono Pettinato è stato un autore molto attivo e prolifico: ha dato vita a storie brevi, vignette, illustrazioni e graphic novel. Molte sono le opere a cui si è dedicato, come le biografie: Garibaldi del 2010, Enigma: La strana vita di Alan Turing del 2012, realizzata insieme a Francesca Riccioni, e Nevermind, opera sulla vita del cantante dei Nirvana, Kurt Cobain.

Ha inoltre pubblicato opere di divulgazione scientifica, come Non è mica la fine del mondo, in collaborazione con Francesca Riccioni del 2017; Opere fiction come Corpicino e Chatwin: Gatto per forza, randagio per scelta, del 2019. Corpicino è di sicuro una delle sue opere più mature e a partire dal 2014 è diventato un testo in un corso universitario.

Molti sono stati anche i riconoscimenti che ha ricevuto: nel 2009 ha ricevuto il premio Nuove Strade durante il Napoli Comicon e nel 2014, invece, il premio come Miglior autore unico durante il Lucca Comics & Games. L’anno dopo, l’evento di Lucca Comics & Games gli dedicò una mostra a Palazzo Ducale. Realizzò anche le strisce Tippi Tuesday in collaborazione con Fumettologia. In sua memoria è stato creato un premio per incoraggiare la lettura di fumetti, soprattutto tra i giovani. Inoltre, per volontà dei genitori, è sorta la Fondazione Tuono Pettinato.