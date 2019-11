"Come seme che germoglia", il viaggio nella malattia dei sacerdoti

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Una testimonianza diretta e diversa dal solito, in quanto racconta dei sacerdoti, del loro percorso travagliato e difficile di fronte alla malattia, di come siano riusciti o stiano provando ad affrontarla. Un modo per sentirli più vicini e vivere la malattia in maniera umana accanto alla figura di Gesù, che sicuramente li aiuterà in questo loro percorso.