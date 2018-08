Mercoledì 29 agosto a Galati Mamertino è stato presentato un nuovo libro che mostra una Sicilia diversa dai soliti cliché e dai soliti percorsi che siamo abituati a conoscere. Il libro in questione si intitola “Borghi di Sicilia – Atmosfere, cultura, arte e natura di 58 luoghi di straordinaria bellezza”, a cura di Fabrizio Ferreri ed Emilio Messina. Vediamo come è nata l’idea.

Si tratta di un libro diverso dai soliti riguardanti quest’isola, ma che è allo stesso tempo in grado di raccontare una Sicilia che sia atipica, misteriosa, molto lontana dalle solite categorizzazioni e dai soliti luoghi comuni con cui spesso è associata. Una Sicilia che si distingue per tante bellezze: paesaggistiche, architettoniche, culturali. Un’isola che entusiasma, non solo lo straniero in visita, ma anche e soprattutto il cittadino che scoprirà elementi e aspetti nuovi.

Questo libro rappresenta una vera e propria novità in ambito letterario poiché racconta di 58 borghi della Sicilia, raccontati in base ai loro usi e costumi, le loro caratteristiche, ma anche attraverso un percorso da intraprendere per scorgere nuovi angoli di questa terra e le mille sfaccettature che è in grado di donare ogni volta.

Si tratta di una vera guida che racconta i borghi, la vita nei borghi, permettendo a tutti di conoscere l’anima più vera e autentica della Sicilia. Una guida che parte dal Sambuca di Sicilia sino al borgo di Caltabelotta per arrivare alle vette di Longi e alle fiabesche cascate del Catafurco di Galati Mamertino, per scoprire scorci nuovi e poco visitati.

La guida vuole anche donare un messaggio di speranza al fine di vedere questa terra con altri occhi: “E certamente, quella che emerge in questo libro, per screziature volutamente difformi, non è una Sicilia irredimibile o che semplicemente resiste. È piuttosto una Sicilia che racconta una storia di orgoglio, di fierezza, di bellezza e di comunità che si aprono fiduciose al futuro”.