Beyblade, Posuka Demizu disegnerà un nuovo manga

Il numero di giugno della rivista giapponese CoroCoro Comic di Shogakukan propone un booklet con un’anteprima del manga Beyblade X, con ben 70 pagine a colori. Beyblade nasce come manga di Takao Aoki, per poi essere convertito in vari anime, giocattoli e videogames. La nuova serie cartacea è sceneggiata da Hikaru Muno (Kakegurui) e Homura Kawamoto e disegnata da Posuka Demizu, talentuosa autrice celebre per il suo best-seller The Promised Neverland, pubblicato dal 2016 al 2020 su Weekly Shonen Jump.

La pubblicazione regolare di Beyblade X inizierà sul numero di luglio di CoroCoro Comic, disponibile dal prossimo 15 giugno. Come informa Animeclick, la storia di Beyblade X ha come protagonista un ragazzo che vuole diventare il campione di Beyblade. Il suo obiettivo è giungere fino alla X Tower, dove si sfidano i più grandi campioni di questo sport. Il fumetto disegnato da Posuka Demizu introdurrà nuovi gear e abilità.

Prosegue la storia di Beyblade seppur con protagonisti diversi per ogni serie, iniziata con il “capostipite” Takao Kinomiya, protagonista del manga originale e di ben tre stagioni animate giunte anche in Italia: Beyblade, Beblade V-Force e Beyblade G-Revolution. È stato inoltre confermato che il manga di Beyblade X riceverà un adattamento animato che andrà in onda sulle tv giapponesi a partire dal prossimo autunno.

Takara Tomy, la celebre casa produttrice di giocattoli, ha definito questo nuovo progetto come appartenente alla quarta generazione del franchise, dopo Beyblade del 1999, Beyblade (Metal Fight) del 2008 e Beyblade Burst del 2015. La nuova linea di giocattoli ispirata alla nuova serie debutterà in madrepatria il 15 luglio. Il primo anime di Beyblade giunse in Italia il 21 febraio 2003 e venne trasmesso su Italia 1 nel primo pomeriggio.

La serie classica

Forse i bambini cresciuti a pane e anime tra la fine degli anni ’90 e gli inizi degli anni 2000 ricordano i Bladebreakers, team di blader protagonisti della prima serie di Beyblade. Takao Kinomiya, leader del gruppo, è un ragazzo giapponese appassionato di beyblade. Un giorno in un’antica spada custodita presso la palestra di casa sua, risveglia lo spirito di un antico dragone che si “fonderà” con la sua trottola dando origine a Dragoon.

Il resto della serie narra del viaggio intorno al mondo di Takao e dei suoi compagni Kei, Max, Rei e il professor Kappa (cervello del gruppo) per partecipare ai vari tornei di Beyblade sfidando fortissimi avversari e salvando, nel frattempo, il mondo da alcuni pazzi squilibrati che vorrebbero utilizzare le trottole (e gli spiriti in esse contenuti) per conquistare il mondo.