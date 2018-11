Molti si interrogano sul fatto che anche i più piccoli usino i dispositivi digitali. Qualcuno li guarda sorridendo, qualche altro meravigliato o indispettito, tutti ci siamo chiesti se questi strumenti stanno bene in mano ai più piccoli. Oggi ci ritroviamo arresi di fronte a questa realtà o forse più benevoli, visto che anche noi adulti siamo immersi nel digitale e costantemente connessi con il mondo intero attraverso i social.

Il Centro per la Salute del Bambino onlus e l’Associazione Culturale Pediatri in Italia quest’anno hanno fatto una ricerca alquanto sorprendente: presa come età di riferimento i bambini dai 3 ai 5 anni, almeno 8 su 10 sanno usare il dispositivo dei genitori. Molti genitori non solo glielo permettono, ma mettono in mano al figlio lo smartphone per distrarlo o calmarlo già durante i primi dodici mesi di vita, in una percentuale del 30% e dai 12 ai 24 mesi in una percentuale del 70%. Ci sono applicazioni che, se usate con i genitori accanto, hanno un impatto positivo sull’apprendimento del figlio.

Un libro guida: “Parole appuntite, parole piumate“

Di fronte a questo scenario l’Associazione Parole O_Stili ha osato uscire con una pubblicazione dal titolo “Parole appuntite, parole piumate“, rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni per aiutarli ad un uso corretto del digitale. Si tratta del Manifesto della comunicazione non ostile, che verrà presentato oggi, venerdì 30 novembre, a Bari, giorno dedicato alla scuola con l’evento “Parole a Scuola“, organizzato dall’Università Cattolica e dall’Istituto Giuseppe Toniolo, con la collaborazione del MIUR e del Corecom Puglia.

Il Manifesto, scritto da Anna Sarfatti e illustrato da Nicoletta Costa, è stato ideato da Giulio Coniglio ed uscirà in forma di libretto delle edizioni Franco Cosimo Panini Editore e, da oggi, si potrà acquistare anche online. Sono 10 i concetti che compongono il Manifesto della comunicazione non ostile per bambini dai 3 ai 7 anni. Ecco un breve riassunto: