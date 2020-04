"Anche la luna cade", ritratto di 7 grandi uomini di scienza

Il libro di Renato Betti “Anche la luna cade – Sette ritratti di matematici e fisici che hanno cambiato la nostra visione del mondo” mette in luce le straordinarie scoperte compiute da 7 particolari menti che certamente si sono distinte nei secoli per la loro strabiliante intelligenza ed il quoziente intelletivo sicuramente fuori dalla norma. I geni in questione sono: Galois, Cantor, Lobacevskij, Archimede, Galileo, Newton e Einstein.

Grazie a questi magnifici personaggi noi tutti, oggi, abbiamo le capacità di affrontare e di vedere il mondo da altre prospettive rispetto ai nostri antenati, che non avendo la tecnologia attuale oppure le scoperte appartenenti al nostro secolo, credevano che qualunque avvenimento fosse dovuto a opere divine. Quando si ha a che fare con la scienza si deve utilizzare la logica ed abbandonare qualsiasi pregiudizio.

Renato Betti è un matematico, è stato docente nelle Università di Milano, di Torino e infine ha insegnato al Politecnico di Milano come docente di Geometria, svolgendo la propria attività di ricerca soprattutto alla Teoria delle Ricerche. E’ stato co-direttore di Lettera Matematica Pristem e consulente al progetto della Enciclopedia Einaudi.

Alcune delle scoperte di cui si parla nel libro sono: le leggi che regolano il galleggiamento dei corpi, i principi di funzionamento delle leve, il sistema eliocentrico, la teoria di Galois, la teoria dei gruppi, la teoria degli insiemi, la legge di gravitazione universale. Per capire quanto sia importante la matematica applicata al nostro vivere quotidiano, di seguito alcuni esempi che possono essere esemplificativi.

Tra questi troviamo: le porte scorrevoli e i passaggi di sicurezza di un supermercato sono costituiti da sistemi elettronici; il codice a barre (barcode), che indica il produttore e il suo codice specifico, il pagamento con carte di credito, assegni o contanti, le offerte promozionali in percentuali, il tasso di interesse, che rappresenta il prezzo del noleggio del denaro, le conversioni di peso, il gps, i giochi d’azzardo, il calcolo di una percentuale di vendita, manipolare una tabella Excel, ecc.