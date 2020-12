Amazon, in vetta il libro "Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione", composto solo da pagine bianche

Nonostante sia uscito nella giornata del 12 febbraio 2019, solamente negli ultimi giorni si sta parlando di un libro intitolato “Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione“, scritto da un certo analista politico di nome Alex Green, che viene venduto su Amazon al prezzo di 6,99 euro.

L’opera sta letteralmente spopolando sul sito di e-commerce, in cui è arrivato primo in classifica nella categoria scienze politiche dinanzi a “Una terra promessa” di Barack Obama e “La congiura dei peggiori. Da Salvini a Bolsonaro, tutti i figuri che mandano in vacca il pianeta” di Andrea Scanzi, mentre nel bestseller dei libri si trova in seconda posizione dietro a “Insieme in cucina” di Benedetta Rossi.

La particolarità del libro

Il libro, composto da 110 pagine totalmente bianche ed è presente solamente un breve annuncio: “Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti“.

Ovviamente come ci si poteva aspettare molti dei recensori di Amazon si sono scatenati lodando l’operazione senza giri di parole: “Già dalla prima pagina è evidente un’eccellente profondità e accuratezza di analisi storica, politica e sociale. Testo profondamente esplicativo, pur nella sua sinteticità. […] Fortemente consigliato a chi vuole addentrarsi nei meandri del pensiero leghista, ben rappresentato dal soggetto”.

I pochissimi che hanno invece criticato l’iniziativa, accusano il presunto Alex Green di aver scritto un libro totalmente vuoto e senza significato, guadagnando così del denaro facile senza nessun minimo di sforzo. Viene messo nel mirino anche Amazon, accusato di vendere di tutto pur di guadagnare una piccola percentuale. Altri invece, nonostante sia scritto in maniera chiara che si tratti di un libro vuoto, accusano lo scrittore di non aver scritto neanche una parola.