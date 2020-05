"Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato", l’autobiografia di Giulia Salemi

La carriera di Giulia Salemi sul piccolo schermo inizia nel 2014, quando partecipa a “Miss Italia“, classificandosi in terza posizione dietro a Clarissa Marchese e Sara Nervo, riuscendo a conquistare le fasce di “Miss Sport Lotto Emilia Romagna” e “Miss Tv Sorrisi e Canzoni”.

Grazie al concorso di bellezza, Giulia Salemi comincia a racimolare le prime ospitate in televisione. Oltre a ricoprire il ruolo di opinionista a “Quelli che il calcio”, partecipa a “Pechino Express” insieme alla madre e conduce “Leyton Orient”. Negli ultimi anni ha invece fatto parte del “Grande Fratello Vip 3“, dove conosce Francesco Monte, ed è una delle vallette nel programma “Mezzogiorno in Famiglia“.

L’autobiografia di Giulia Salemi

Nella giornata di ieri l’influencer, con un post su Instagram, ha annunciato l’uscita del suo libro, intitolato “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“, nella giornata del 26 maggio. Come rivela la stessa Giulia Salemi, il libro è già pre-ordinabile dal sito di Amazon al prezzo di 15,10 euro.

La piacentina svela il perché di questa autobiografia: “Poi ad un certo punto senti che è arrivato il momento, il momento in cui ti senti di condividere, di urlare a tutti chi sei e da dove vieni. Senza pudore, senza timori, senza veli. E c’è solo un modo per farlo: scrivere un libro”. Dietro al suo carattere solare si nasconde una storia assai più complessa di quanto lei lasci apparire in televisione. Nel libro la Salemi si mette praticamente a nudo, raccontando la sua adolescenza e la sua capacità di alzarsi dopo ogni caduta.

Sul sito di Amazon invece è presente una breve sinossi del libro: “Tra le pagine di questo libro scoprirete una versione inedita di me. Senza filtri Instagram né linee guida da rispettare. Una Giulia politicamente scorretta come non l’avete mai sentita, o meglio letta, Giuro solennemente di non avere buone intenzioni”.