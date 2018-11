"Aforismi ubriachi", il primo libro dell’artista Miky Degni

Si intitola “Aforismi ubriachi – Dipingo con il vino perché l’inchiostro non lo reggo“, l’esordio letterario dell’artista e pubblicitario milanese Miky Degni. Edito da Trenta Editore, con la prefazione curata dallo chef stellato Claudio Sadler, ha ottenuto un buon successo anche nel corso del suo tour di presentazione in giro per l’Italia.

Nel libro troviamo quaranta aforismi, associati a opere o particolari che portano sempre la firma di Miky Degni, che li descrive come “pensieri fatti ad alta voce, accompagnati da un’alcolica galleria”. I quadri sono realizzati con una tecnica molto particolare, ovvero tuffando il pennello direttamente in un calice di vino (tanto per stare in tema).

Il risultato è un percorso sensoriale molto intrigante, dove c’è spazio per sorrisi e riflessioni. In questi aforismi, infatti, vengono trattati svariati argomenti di interesse comune, dalla politica ai social, dalle donne alla cucina (immancabile). “Spesso le intuizioni arrivano così, da frammenti di conversazioni, passeggiando e guardando l’umanità che ci circonda, perché l’ispirazione giunge sempre da loro, dalle persone”, spiega l’autore.

Quello di Miky Degni è un nome molto conosciuto nell’ambiente, tanto che vanta collaborazioni con importanti aziende sia italiane che internazionali. Nel 1990 ha anche aperto a Milano la sua boutique creativa, Segnidegni, che opera nel mondo della comunicazione ed è diventata un vero punto di riferimento, non solo nel capoluogo lombardo.

Ha esposto sul territorio nazionale: alla Biennale di Venezia a cura di Vittorio Sgarbi, al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, alla Triennale di Roma nel 2014 a cura di Achille Bonito Oliva, ma anche all’estero, toccando città come Lima, Montecarlo, Tokio e Lugano. Dal 2005 una sua installazione permanente è presente all’Alexander Museum di Pesaro. Si è conclusa pochi giorni fa la sua ultima mostra “Beauty“, ospitata da Arnaout Spazio Arte di Milano, che ha avuto un grande successo di pubblico, oltre che di critica.