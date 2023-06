Addio a Cormac McCarthy, l’autore di "Non è un paese per vecchi" aveva 89 anni

Il mondo della letteratura dice addio ad uno dei suoi nomi più illustri. Ci ha infatti lasciati Cormac McCarthy, autore di romanzi come “La strada” e “Non è un paese per vecchi”. Lo scrittore, vincitore del premio Pulitzer, aveva 89 anni ed è deceduto per cause naturali, come confermato da suo figlio figlio, John McCarthy in una dichiarazione rilasciata dal suo editore.

McCarthy era nato col nome Charles McCarthy Jr. il 20 luglio 1933 a Providence, nello stato americano Rhode Island, ed era uno dei sei figli di una famiglia cattolica irlandese. Quando era ancora un bambino, la sua famiglia si trasferì a Knoxville, nel Tennessee, dove suo padre lavorava come avvocato. “Eravamo considerati ricchi perché tutte le persone intorno a noi vivevano in baracche di una o due stanze“, ricordò McCarthy al New York Times in una rara intervista.

Dopo aver lasciato gli studi per trascorrere quattro anni nell’esercito, nel 1957 riprese l’università del Tennessee, nel corso della quale scrisse due racconti intitolati “Wake for Susan” e “A Drowning Incident”, che gli valsero due premi Ingram-Merril, nel 1959 e nel 1960. Dopo il secondo e definitivo abbandono degli studi, pubblicò nel 1965 il suo primo romanzo, “Il guardiano del frutteto“.

Dal 1992 al 1998 ha lavorato alla cosiddetta “Trilogia della frontiera“, composta dai romanzi “Cavalli selvaggi”, “Oltre il confine” e “Città della pianura”, per proseguire poi nel 2005 con “Non è un paese per vecchi“, mentre nel 2007 ha pubblicato “La strada“, romanzo fantascientifico-catastrofico che gli è valso il Premio Pulitzer per la narrativa.

McCarthy era sia venerato che criticato per i suoi romanzi brutalmente violenti, moralmente ambigui, spesso cupi in cui gli uomini erano contrapposti a forze primordiali. L’autore ha raggiunto un’enorme popolarità anche grazie agli adattamenti cinematografici dei suoi romanzi. Suoi infatti i libri che hanno ispirato “Passione ribelle” con Matt Damon e Penélope Cruz del 2000, “Non è un paese per vecchi” con Tommy Lee Jones e Javier Bardem del 2007 e “The Road” con Viggo Mortensen del 2009.