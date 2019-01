A Firenze la cura per ogni malessere con la Piccola farmacia letteraria

“È incredibile come il dolore dell’anima non venga capito” scriveva 30 anni fa Oriana Fallaci nel suo “Inshallah“, “Se ti becchi una pallottola si mettono subito a strillare, se hai la gola infiammata ti danno le medicine. Se hai il cuore a pezzi e sei così disperato, invece, non se ne accorgono neanche.” La visionaria gionalista e scrittrice fiorentina ci ha lasciato una riflessione che raccoglie in poche righe il senso dell’iniziativa della Piccola farmacia letteraria della sua Firenze.

Depressione, tristezza, ansia, angoscia, solitudine sono solo alcuni dei sintomi che è meglio non sottovalutare quando arrivano ad incupirci le giornate. Una separazione, un distacco improvviso o un lutto, infatti, sono alcune delle cause delle malattie interiori, stati d’animo spesso invisibili ma non per questo meno importanti di una tangibile malattia del corpo. È estremamanete necessario, perciò, non sottostimare il problema ma è piuttosto doveroso correre immediatamente ai ripari, magari con un libro ad hoc direttamente consigliato dai “dottori” del settore.

Se vi trovate nella città degli Uffizi e siete già a conoscenza del magico potere curativo dei libri, magari già unico espediente che allevia il vostro animo da piccoli o grandi dolori di circostanza, non potete escludere una visita in via di Ripoli, la strada dove è ubicata la farmacia letteraria di Elena Molini.

Qui, proprio come in una comune farmacia, potete affidare il vostro sintomo interiore ad una esperta del settore, in grado di somministrarvi la lettura ideale per alleviare o far scomparire del tutto un particolare dolore. “Soluzioni letterarie per problemi reali” è lo slogan ufficiale della libreria, il sunto di come sia possibile ed estremamente utile lasciarsi guarire dalle pagine dei libri.

I libri sono addirittura accompagnati da bugiardini completi di posologia ed effetti collaterali. Non ci resta che sperare in un incredibile successo dell’idea di Elena Molini, una particolare iniziativa che in breve tempo ha riscosso numerosi consensi, in modo da incrementare il diffondersi di analoghe farmacie letterarie in altre importanti città italiane.