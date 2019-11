100 illustratori per i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari

Il 23 ottobre 2020 si festeggerà il centesimo anniversario dalla nascita del celebre autore di libri di letteratura per l’infanzia Gianni Rodari, numerosi durante quest’anno saranno gli eventi e le pubblicazioni a lui dedicate. Si è iniziato ieri, martedì 5 novembre, con l’uscita in tutte le librerie del libro illustrato: “Cento Gianni Rodari. Cento storie e filastrocche. Cento illustratori“.

Si tratta di un volume che raccoglie per l’appunto cento storie, cento idee geniali, cento spunti per riflettere, cento modi per dire di sì alla fantasia, alla creatività, alla speranza di un domani migliore. Cento talentuosi illustratori, italiani e stranieri, hanno dedicato una propria personale illustrazione inedita ad una favola, una storia o una filastrocca dello scrittore di Omegna.

Il libro è pubblicato da Einaudi Ragazzi nella collana Varia Einaudi Ragazzi. Il testo è indicato per bambini dai sei anni di età ed ha un costo di 20 euro. Molteplici sono le tematiche affrontate nella vastissima produzione di Gianni Rodari che comprende filastrocche, poesie, fiabe, racconti e romanzi. Tematiche ancora attuali che possono essere riscoperte e riapprezzate anche grazie a questa nuova pubblicazione.

Gianni Rodari, nato ad Omegna il 23 ottobre 1920 e morto a Roma il 14 aprile 1980, è stato un noto scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano che si è dedicato principalmente alla letteratura per l’infanzia. Lo scrittore è stato l’unico italiano a vincere il premio Hans Christian Andersen nel 1970, il più importante riconoscimento attribuibile ai migliori libri per bambini e ragazzi nel panorama della letteratura per l’infanzia.

Numerose sono le sue opere, tra le più celebri ricordiamo “La Grammatica della fantasia: introduzione all’arte di inventare storie” (pubblicato nel 1973 da Einaudi) e “Filastrocche in cielo e in terra” (edito da Einaudi nel 1960), Favole al telefono (raccolta di favole pubblicato nel 1962 da Einaudi).