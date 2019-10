Cosa passano ora in TV: Le Iene anche stasera

Tra i programmi tv ora vogliamo parlare de Le Iene, uno show irriverente che ha saputo nel tempo coltivare un vasto pubblico, a suon di denunce di ciò che non funziona, interviste in esclusiva, indagini sul campo.

Un’informazione sui generis, mista all’intrattenimento e al programma di denuncia, che va in onda dal 1997. Più di 20 anni di successi, di cui si può godere anche oggi; tra i programmi ora in TV Le Iene è di certo uno dei più interessanti.

La storia di uno show iconico

Quindi, dopo più di 20 anni, ancora oggi Le Iene mietono successi su successi. Ad oggi il programma va in onda ogni martedì e ogni giovedì su Italia1, il canale Mediaset che si rivolge ai giovani e alle persone che prediligono le novità, gli aggiornamenti in tempo reale, la verve di personaggi freschi e sinceri. Tra i programmi ora in tv le iene è di certo tra i più innovativi, nonostante la sua età. Si tratta infatti di una formula completamente diversa da qualsiasi altro programma italiano, che non teme rivali, anche grazie a un pubblico di affezionati che lo segue con regolarità. I segreti de Le Iene sono vari, a partire dalle novità che ogni anno lo show riesce a presentare, per arrivare sino ai conduttori, che negli anni hanno saputo dare una marcia in più a un format mutuato dalla TV argentina.

Cosa si vede a Le Iene

Tutti in Italia hanno visto Le Iene, almeno alcune puntate. Tutti quindi sanno come funziona lo show, tra rubriche che si susseguono ad ogni puntata, appuntamenti fissi con argomenti che si ricollegano ai fatti quotidiani o ai piccoli difettucci tipici dell’italiano medio, così come reportage in esclusiva, che cercano di svelare fatti e misfatti del momento. La forza delle iene sta nella scelta di conduttori sui generis, giovani e agguerriti, i cui servizi e commenti sono decisamente accattivanti. Da sempre particolarmente apprezzata dal pubblico l’intervista doppia: due soggetti diversi si affrontano faccia a faccia rispondendo alle medesime domande “in contemporanea”.

A Le Iene stasera

Chi desidera vedere cosa c’è ora in tv può decidere di guardare Le Iene, un programma che non delude mai. Ogni sera infatti è possibile godersi aggiornamenti delle storie delle puntate precedenti, così come servizi in esclusiva che raccontano la cronaca italiana ed estera da un punto di vista che va dentro la notizia. Molti degli inviati delle Iene infatti sono pronti a presenziare in prima persona a eventi di ogni genere, intervistando personaggi noti e meno noti alla ricerca della verità. Queste iene, così si chiamano i conduttori del programma, sono state numerose nel corso degli anni, si parla di più di 150 soggetti diversi, da Simona Ventura a Pierfrancesco Diliberto, da Nadia Toffa, scomparsa di recente, fino a Marco Occhipinti, Andrea Pellizzari, Alessia Marcuzzi, Ilary Blasi e così via. Tutti personaggi che hanno saputo dare molto alla TV italiana, non solo con le iene ma anche in progetti successivi, con grande successo di pubblico.