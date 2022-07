ZVOX presenta AV355, la soundbar con subwoofer e surround virtuali ideale per i dialoghi

Ascolta questo articolo

Nata nel 2003, l’americana ZVOX è un’azienda che, dal 2014, ha sviluppato un’interessante tecnologia per rendere più chiari i dialoghi, implementandola in cuffie, speaker e soundbar: proprio a quest’ultima categoria attiene l’ultimo prodotto, l’AV355, lanciato dall’azienda con sede nel Massachusetts, a Swampscott.

La nuova soundbar a profilo basso ZVOX AV355, già in vendita su Walmart, Amazon USA e sullo store ufficiale del brand ad un prezzo di 199.99 dollari, ha la classica forma a parallelepipedo, con dimensioni (60 x 5.6 x 9 cm) che la rendono facilmente collocabile, sotto, sopra, o ai lati di una TV: il look di color nero, con la griglia in acciaio, cadenzata nelle tonalità bronzo, nero e grafite, connota un prodotto elegante che non avrà difficoltà a inserirsi in qualsiasi arredo, ove porterà anche il beneficio della praticità visto che, per controllarla e installarla, si potrà usare il display, a 4 cifre, celato dietro la griglia, pronto a mostrare alla bisogna le impostazioni correnti, per poi “scomparire” a interazione cessata con il pannello frontale o il telecomando.

In alternativa, è anche possibile programmare la soundbar perché possa funzionare anche con i telecomandi già in proprio possesso. Collegando invece la soundbar ZVOX AV355 con un dispositivo della serie Amazon Echo, sarà invece possibile (stante la certificazione “Alexa Ready”) ottenere i benefici dei comandi vocali inoltrati all’indirizzo del concierge digitale Alexa. In tema di interfacce I/O, la soundbar ZVOX AV355 implementa due ingressi (analogico su jack da 3.5 mm e digitale ottico Toslink) e un’uscita (analogica, via jack da 3.5 mm, qualora ci si volesse avvalere delle cuffie o si reputasse necessario servirsi di un subwoofer esterno).

All’interno, dietro la succitata griglia, operano tre altoparlanti, presieduti da magneti al neodimio, ad alte prestazioni, con i bassi che vengono portati verso un extra boost da un tecnologia che simula virtualmente il contributo di un subwoofer. Non meno importanti sono la tecnologia proprietaria PhaseCue, che – via surround virtuale – ottiene un suono tridimensionale che riempie appieno la stanza in cui è stata installata. e quella di livellamento del segnale in uscita, che fronteggia i casi di improvviso aumento del volume tipici del passaggio da un film o programma a una pubblicità.

Soprattutto, la soundbar AV355 di ZVOX implementa il suo fiore all’occhiello, ovvero la tecnologia AccuVoice (scalabile in 6 modalità, desunta dagli studi dell’acumetria su cui si basano anche gli apparecchi acustici) che, separati gli altri suoni dalle voci, rielabora queste ultime perché i dialoghi siano perfettamente intellegibili anche a bassi volumi.