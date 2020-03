ZOOOK presenta un party speaker e uno smart speaker per gli amanti del karaoke

In tempi nei quali è necessario trascorrere molto tempo in casa, il brand francese ZOOOK, esperto in speaker smart e party speaker, ha annunciato due nuovi prodotti per il proprio listino asiatico, mediante il varo del Party Rocker e del Rocker Thunder Stone, dall’output sonoro ben difficile da ignorare per gli amanti della musica.

Party Rocker (circa 145 euro, o 11.999 rupie) ha una struttura composita in 3 elementi, avvolti da una griglia protettiva in elegante acciaio, essendo formato da un subwoofer da 10” e da due colonnine/torri in qualità di soundbar, che possono essere agevolmente agganciate o rimosse rispetto al primo elemento mediante un agile sistema “plug-and-lock”. La potenza di picco dell’array, nota come RMS (Root Mean Square), arriva a 100 watt, per bassi molto potenti all’interno di un’acustica comunque cristallina.

Dotato di un controllo via telecomando, il Party Rocker può essere gestito anche via Bluetooth, a 10 metri di distanza: le fonti sonore, invece, sono rappresentate, oltre che dalla menzionata connettività senza fili, da una porta USB per il join delle chiavette, dalla Radio FM, e da un ingresso AUX, al quale è possibile connettere una chitarra professionale. In ottica karaoke, sono presenti due microfoni, di cui uno con cavo e uno wireless e, ovviamente, non manca un sistema di luci intermittenti, con 3 modalità luminose, e diversi effetti, per accompagnare la musica che si ascolta o suona.

Rocker Thunder Stone (poco più di 29 euro, ovvero 2.399 rupie), utilizzabile in tandem con un’unità gemella grazie alla feature “True Wireless Stereo“, ha un telaio rinforzato realizzato con accorgimenti per l’impermeabilità e l’immunità alle polveri, piuttosto contenuto nel peso (800 grammi), con un look che ricorda le radio paninare da spalla, tipiche degli anni ’80: corredato di un microfono premium per il karaoke, tale device acquisisce la musica dall’ingresso AUX, dalla USB e, via mirroring, dal Bluetooth, ma dispone anche di una radio FM per sintonizzarsi sulle proprie emittenti preferite.

La gestione, invece, avviene – oltre che da telefono – anche mediante un pannello di controllo, che permette di settare le impostazioni manuali, e di regolare il volume, per l’audio di qualità HD, potente (24 watt), garantito dai due driver alto-prestazionali. L’autonomia, di lunga durata, infine, è assicurata da 4 batterie agli ioni di litio, per un accumulatore ricaricabile via microUSB.