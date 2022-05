ZenScreen Go: Asus presenta il nuovo monitor portable con batteria e casting wireless

Era il lontano 2019 quanto il brand taiwanese Asus, alla fiera Computex di Taipei, mostrò diverse interpretazioni del concetto di schermo secondario, per accrescere lo spazio di lavoro e di svago. In quell’occasione, fecero la loro comparsa, tra i tanti prodotti presentati da quest’azienda, anche alcuni monitor portable a batteria, la cui esperienza è stata appena ripresa col varo (al prezzo di 569 euro) del nuovo ZenScreen Go (MB16AWP).

Il nuovo monitor portable di Asus, grazie alle sue dimensioni (358 x 225 x 11.5 mm, per 1.09 kg aggiungendoci lo stand inclinabile), può essere facilmente trasportato e, una volta estratto dalla custodia o borsa, poggiato sul proprio stand o montato, grazie all’attacco da 1/4”, su un treppiede.

A quel punto, tramite il giroscopio che ne riconoscerà l’orientamento, verticale od orizzontale, una volta acceso, paleserà nel modo corretto i contenuti sullo schermo, un LCD IPS (178°) da 15.6 pollici retroilluminato a LED sino a 220 nits, redatto secondo un aspect ratio a 16:9 in risoluzione FullHD, con un buon tempo di risposta (5 ms GtG) seppur non esaltante (60 Hz) nel refresh rate, dotato di un buon contrasto (1.200:1) che contribuisce a renderlo non stressante per la vista, assieme al trattamento anti-riflesso, alla bassa emissione di luce blu e al sistema anti sfarfallio (questi ultimi due aspetti certificati da TÜV Rheinland).

L’Asus ZenScreen Go monta una batteria da 7.800 mAh, che gli permette per 3 ore e mezza di far a meno dell’alimentazione e, per il trasferimento dei contenuti, qualora si non voglia attingere al fastidio di un cavo (via USB Type-C o mini-HDMI), permette il mirroring dei contenuti in wireless via Miracast e supporto all’AirPlay 2, da smartphone (Android, iOS) e computer (macOS, Linux e Windows dal 10 in poi).

Adatto anche all’intrattenimento, come confermato dalla presenza del jack da 3.5 mm alternativo ai suoi due speaker da 1 watt cadauno, l’Asus ZenScreen Go viene fornito con un mese di abbonamento gratuito ad Adobe Creative Cloud, col benefit di 100 GB di storage online e dell’uso as a service di software quali ad esempio Illustrator, After Effects, Photoshop (anche Espress), InDesign e Premiere Pro.