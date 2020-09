ZenBook S e Asus ZenBook Flip 13: nuovi e rinnovati notebook professionali da Asus

Il back to office e to school è nei pensieri anche nel brand taiwanese Asus che, nelle scorse ore, ha presentato il nuovo notebook Asus ZenBook S (UX393), in commercio nelle settimane a venire, tramite lo store Microsoft e Costco, oltre all’aggiornamento del convertibile Asus ZenBook Flip 13 (UX363JA-DB71T).

Piuttosto esile nelle dimensioni (306 x 224 x 15,7 mm, per 1.35 kg di peso), il nuovo portatile asiatico Asus ZenBook S garantisce il 92% di screen-to-body al luminoso (500 nits massimi) display touch da 13.9 pollici, risoluto a 3300 x 2200 pixel (3.3K) secondo un aspetto panoramico a 3:2, grazie all’impiego di cornici molto ottimizzate (NanoEdge: 8.26 mm sopra e sotto, 2.68 ai lati) che, però, non impediscono di montare una webcam con infrarossi per l’autenticazione con Windows Hello.

Impiegabile nei lavori di grafica, vista la calibrazione Pantone che garantisce valori del 133% sulla scala sRGB e del 100% su quella DCI-P3, ma anche per il mero intrattenimento, grazie agli speaker stereo per l’audio surround supportato dalla tecnologia SonicMaster, il nuovo ZenBook S di Asus mette in campo, rispetto al passato, una più performante scheda grafica integrata Intel Iris Plus, che fa coppia con processori di 10a generazione, qui rappresentati dall’Intel Core i7-1065G7, supportato a sua volta da financo 16 GB di RAM (LPDDR4x), con lo storage a stato solido (PCIe NVMe 3.0) che può spingersi sino a 1 TB.

Sempre all’interno dello chassis, colorato nella tonalità Jade Black con bordi tagliati a diamante e rifiniti in rosso ramato, sotto una tastiera che reca un touchpad con NumberPad (attivazione di un tastierino numerico virtuale), alberga una batteria da 65 Wh, accreditata di 14 ore massime d’autonomia, e caricabile rapidamente del 60% in appena 49 minuti, senza preoccuparsi di eventuali surriscaldamenti, usando la cerniera ErgoLift che, oltretutto, nell’aprire il portatile, lo solleva leggermene, consentendo pure una migliore digitazione.

Chiudono il novero delle specifiche dell’Asus ZenBook S un corposo assetto di porte I/O, tra cui un lettore di schede microSD, una HDMI, due Type-C con Thunderbolt 3, e altrettante USB Type-A 3.2: il tutto in tandem con le connettività wireless Wi-Fi ax/6 e Bluetooth 5.0.

Privo del solo slot per le microSD, ma con tutte le connettività dello ZenBook S, scende in campo anche il rinnovato ZenBook Flip 13, che ingrandisce del 30% il suo touchpad con immancabile tastierino numerico virtuale via LED al seguito, e porta a 16 le ore di autonomia garantite dalla batteria, qui da 67 Wh. Di base, il terminale, per altro beneficiato da altoparlanti stereo Harman Kardon, può essere equipaggiato anche col verticistico processore i7-1065G7, con il mediano Core i5-1035G1 relegato alla variante UX363JA-XB51T (in vendita su Asus Store e Amazon, dal 16 Settembre, a 899.99 dollari): l’archiviazione locale, di tipo SSD M.2 NVMe 3.0, è sempre da 512 GB, ma la RAM (LPDDR4x 3733) può essere preferita nei tagli da 8 o 16 GB.