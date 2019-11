Zen WiFi: da Asus il sistema di connessione Mesh tribanda per le reti domestiche

In vista del Sitex 2019, la fiera hi-tech in corso di svolgimento da oggi sino al 1° Dicembre a Singapore, la taiwanese Asus ha annunciato l’arrivo sul mercato (in Italia nella prima metà dell’anno venturo) del suo nuovo sistema di connessione Mesh, lo ZenWiFi, destinato ad offrire una connessione stabile e potente per tutta casa, a fronte di un’estrema facilità di configurazione, attraverso due modelli specifici, lo ZenWiFi AX, con connessione Wi-Fi 6 (510 metri quadrati coperti a 6.6000 Mbps) e lo ZenWiFi AC con Wi-Fi 5 (500 metri quadrati coperti a 3.000 Mbps).

Rispetto alla maggior parte dei competitor, che usano solo 2 bande, saturandone metà di una per mansioni di collegamento, sottraendole parte dello spettro per l’eventuale collegamento di altri dispositivi, il sistema Asus ZenWiFi supporta 3 bande, tra cui una a 2.4 GHz, preferibile quando si tratta di ottenere ampie coperture, e due a 5.0 GHz: di queste, una viene utilizzata per offrire ai dispositivi una connessione più improntata sulle prestazioni, mentre l’altra può essere dedicata totalmente alle menzionate comunicazioni di backhaul, che fanno da ponte tra i nodi finali della rete gerarchica e la dorsale di accesso della stessa.

Sempre tra le specifiche comuni presenti nelle due emanazioni dell’Asus ZenWiFi (munite di processori quad-core ma con diverse pezzature mnemoniche) spicca la possibilità di assegnare ad ogni banda un nome diverso, in modo che ci si possa spostare più agevolmente dall’una all’altra: in alternativa, è possibile affidarsi agli algoritmi della funzione “Asus Smart Connection“, sì che siano questi ultimi, in modo stabile e senza soluzione di continuità, a rimpallare i dispositivi tra una banda e l’altra a seconda di quella che sul momento risulti più veloce o meno congestionata.

Più in ottica sicurezza, invece, è da ascrivere la protezione securtiva AiProtection Pro che, predisposta da Trend Micro, immunizza la rete locale dagli attacchi esterni, a suon di aggiornamenti lifetime, e mette a disposizione dei genitori un parental control per imporre degli orari di navigazione e tutelare i pargoli dalle minacce del web e da contenuti inidonei.

Controllabili via interfaccia web, ma anche via app per smartphone, magari per impostare la larghezza di banda secondo i principi del QoS (priorità a seconda dei device o dei servizi riconosciuti), i modelli del sistema Asus ZenWiFi supportano, infine, anche la tecnologia AiMesh, grazie alla quale è possibile ampliare ulteriormente la copertura della connessione, aggiungendo altri router compatibili.