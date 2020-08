ZBOX QCM7T3000: ormai pronta la workstation in formato miniPC di Zotac

Il desiderio di poter avere tanta potenza a disposizione, senza ingombrare eccessivamente la scrivania, si è fatto particolarmente forte nei tempi attuali, contrassegnati da un alto tasso di smart working, causa coronavirus: non stupisce quindi che Zotac, dopo il modello apprezzato al CES 2020, abbia presentato, a tal scopo, pur in assenza di dettagli su disponibilità e prezzo, un nuovo miniPC, lo ZBOX QCM7T3000, con specifiche da vera e propria workstation ultracompatta (small form factor).

Con una classica forma da mediabox (225 x 203 x 62.2 mm, tradotti in un volume di 2.6 litri), il miniPC Zotac ZBOX QCM7T3000 monta un processore hexacore a 12 thread, l’i7-10750H di 10a generazione, con 45W di dissipazione termica (TDP), capace di spingersi da 2.6 a 5.0 GHz in Turbo Boost nelle mansioni più impegnative, ben coadiuvato dalla scheda grafica dedicata Nvidia Quadro RTX 3000, provvista di 6 GB di memoria (GDDR6) riservata, con specifici core destinati sia alle elaborazioni AI based che al ray tracing in tempo reale, in grado di supportare – in 4K@60fps – sino a 4 display in contemporanea, grazie alla presenza di 4 uscite video (due Display Port 1.4 e altrettante HDMI 2.0).

Sempre in tema di porte, non mancano due jack da 3.5 mm cui collegare microfono e cuffie, un lettore di memorie 3-in-1, un poker di USB 3.0 (Type-A, sul retro), e un duetto di USB 3.1 (di cui una Type-C, davanti).

Corredato di una schedina di rete Killer AX1650, quindi in grado di supportare il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi ax/6, sebbene non sia privo di uscite per la connettività cablata ad alta velocità (via due RJ45 per il Gigabit Ethernet, di cui una a 2.5 e l’altra a 1 Gbps), il miniPC ZBOX QCM7T3000 sarà venduto in versione barebone.

Nello specifico, la nuova mini workstation del brand cinese potrà completarsi con sino a 64 GB di RAM (DDR4-2933MHz) facendo ricorso ai due slot liberi SO-DIMM per la memoria volatile, mentre lo storage potrà avvalersi di uno slot per un hard disk SATA da 2.5 pollici (meccanico o a stato solido), di uno per l’SSD M.2 (SATA o NVME), e di un altro dedicato alla cache acceleratrice Intel Optane.