YOBIBO X-Boat Pro: ufficiali gli auricolari tws con custodia aperta, BT 5.2 e ANC

Attualmente, nel segmento degli auricolari true wireless vi sono tali e tante proposte, che è ben difficile trovarne qualcuna che sia in grado di distinguersi per un qualche motivo. Il brand honkonghiano YOBYBO, visto l’ottimo esito ottenuto dalla relativa campagna di crowdfunding su Kickstaster, sembra esserci riuscito, con l’avvenuta commercializzazione, dal mese in corso, degli auricolari senza fili X-Boat Pro.

Gli auricolari X-Boat Pro di YOBYBO sono comodi da indossare, grazie al loro essere semi in-ear che non tappa completamente l’orecchio, ma anche in ragione del loro peso contenuto, pari ad appena 3.9 grammi a unità: in più possono essere usati durante lo sport, grazie alla certificazione IPX4 contro sudore e schizzi d’acqua. La struttura a stanghetta ospita una superficie suffigiente alla gestione di chiamate e musica via tocchi.

Le due unità degli X-Boat Pro, tenute ancorate da pin magnetici, sono collocate in una custodia non chiusa, dalle cui estremità vengono estratte mediante un rapido (1 secondo) gesto, con una sola mano, simile a quando si sblocca lo schermo con un dito: in tal modo non è necessario aprire la custodia, ed estrarre gli auricolari, visto che viene saltato un passaggio.

All’interno degli auricolari X-Boat Pro operano driver dinamici al titanio, da 13 mm, coadiuvati da amplificatori Hi-Fi appartenenti alla classe AB, in grado di assicurare “melodie svettanti e il timbro ricco“: chi si trovasse ad avvalersene in ambienti rumorosi, di certo apprezzerà la presenza della cancellazione attiva del rumore, ANC mentre, in sede di telefonata, tornerà utile l’ENC, o riduzione del rumore. Il circuito per la connettività gestisce il Bluetooth 5.2 necessario per connettersi in modo stabile, efficiente e a lunga gittata con la fonte, mettendo in campo, oltre agli AAC ed SBC, anche il codec Sony LDAC, che assicura uno streaming di qualità CD, ad alta risoluzione, con una notevole velocità di trasferimento dati.

Per quel che concerne il fattore autonomia, in partenza pari a 5 ore grazie alle microbatterie degli auricolari (che supportano anche il fast charge con 5 ore guadagnate in 20 minuti di rabbocco), il costruttore vanta un massimo di 40 ore d’operatività, con 35 ore extra messe a disposizione dalla custodia, in alluminio lavorato secondo un processo di precisione CNC a 5 assi, con un fondello il vetro opaco, un LED di stato, e la ricarica via USB Type-C (anche da uno smartphone, disponendo di un cavo Type-C / Type-C).

Concepiti nelle colorazioni Night Black, Cyber ​​Green e Space Silver, gli auricolari X-Boat Pro di YOBYBO possono essere acquistati al prezzo di 119.00 dollari sul sito ufficiale del brand.