Yepo 737A6: in promo l’ultrabook low cost per lo smart working, con SSD

Con la chiusura degli uffici che prosegue, costringendo gli utenti allo smart working, mutuato dagli studenti in versione di formazione a distanza, in molti utenti hanno dovuto abbinare, al normale computer domestico, un terminale di “emergenza” da adibire a scopi di modesta produttività, dalla stesura dei documenti, alla navigazione, passando per l’editing grafico base, e per l’invio di mail. A tali mansioni, il produttore cinese Yepo ha destinato la promozione del suo ultimo ultrabook low cost, rappresentato dallo Yepo 737A6.

Allestito con un telaio in plastica sia leggero (1.870 grammi) che sottile (0.9 cm), con un classico design a cuneo, spalancato, Yepo 737A6 presenta un display Twisted Nematic (TN) da 15.6 pollici con risoluzione FullHD redatto secondo un aspetto panoramico 16:9 particolarmente utile per affiancare due o più finestre (multi-tasking) o visionare contenuti video.

Lo spazio posto nella cornice alta, leggermente più spessa di quelle laterali, consente di alloggiare una webcam da 1.3 pollici, con il comparto imaging che è interamente gestito dall’implementazione di una scheda grafica integrata, in veste di Intel HD Graphics 500 di 9a generazione.

Sotto la tastiera, a dimensione normale, quindi adatta per le lunghe sessioni di digitazione, attorniata ai lati da un jack da 3.5 mm, da una microHDMI, da un lettore di schede microSD e (una per lato) da una coppia di USB 3.0, opera un processore quadcore (da 1.1 a 2.3 GHz in Turbo Boost), l’Intel Apollo Lake J3455, di 8a generazione che, nel setting proposto, sfrutta una dotazione di 8 GB di RAM DDR3 e 512 GB di storage SSD, capace di avviare il sistema operativo Windows 10 in 6/15 secondi.

Completano la scheda tecnica dell’ultrabook Yepo 737A6 una corposa batteria da 4.000 mAh, accreditata di 2 giorni di stand-by o più realistiche 4/6 ore di lavoro di media intensità, caricabile a 12V 2A, e le principali connettività senza fili, rappresentate dal Bluetooth 4.0 e dal Wi-Fi n dual band. Attualmente, è possibile accaparrarsi il recente ultrabook 737A6 di Yepo attraverso l’importatore Bangood, presso il quale è venduto a 349.99 dollari, con uno sconto del 26% sul prezzo abituale, pari a 469.99 dollari.