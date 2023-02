Yamaha TW-E3C: ufficiali gli auricolari tws con aptX Adaptive, True Sound e Listening Care

Ascolta questo articolo

Come visto anche nel Giugno scorso, il brand nipponico Yamaha sta ritagliandosi un posto importante nel settore degli auricolari senza fili, all’interno della cui categoria ha appena lanciato i nuovi Yamaha TW-E3C.

Questi ultimi, impermeabili a sudore e schizzi d’acqua, meritano la certificazione IPX5. Se all’esterno si ravvisano i consueti controlli via touch, per gestire musica, telefonate, e il concierge vocale Assistant, l’interno ospita driver da 6 mm con 20Hz-20kHz di risposta in frequenza: questi driver, assieme all’uscita degli auricolari, sono allineati al condotto uditivo e questo dovrebbe garantire sui toni medio-alti una maggiore nitidezza. L’apertura al centro della bocchetta regola la pressione davanti al driver e regala precisione ai bassi mentre un’apertura nel posteriore dei driver, regolando il flusso d’aria nell’alloggiamento dell’unità di emissione, riduce la diafonia, separando al meglio alti e medi.

La qualità sonora negli auricolari Yamaha TW-E3C è curata anche in molti altri modi. La tecnologia “True Sound”, optando per un trattamento trasparente, promette all’utente che senta un suono quanto più vicino possibile a quello concepito in origine dall’artista. Diversamente, la tecnologia “Listening Care” bilancia l’audio in base al volume, assicurando un suono naturale a qualsiasi livello, tal che l’orecchio non sarà stressato dagli eccessi del volume.

Negli auricolari Yamaha TW-E3C manca la cancellazione attiva del rumore, ma è possibile ricorrere a una modalità di “suono ambientale” qualora occorra mantenersi in contatto con l’ambiente esterno, per una conversazione o sentire gli annunci in stazione. Ci sono in totale 4 microfoni, due per unità, che permettono la tecnologia “Qualcomm CvC” col risultato di garantire telefonate sempre nitide anche in ambienti rumorosi. La connessione avviene mediante il Bluetooth 5.2, con supporto al codec aptX Adaptive, a una modalità a bassa latenza per il b, e alla connessione simultanea con due dispositivi: attraverso la companion app Headphone Control è possibile variare diverse impostazioni e ricorrere alle 5 equalizzazioni preimpostate.

L’autonomia degli auricolari Yamaha TW-E3C è di 9 ore che, unite alle 15 ore messe a disposizione dalla custodia, portano a un totale d 24 ore. Disponibili nelle colorazioni beige, blu, grigio, nero, rosso e verde, questi auricolari possono essere comprati negli USA a 80 dollari e arriveranno in Italia prezzati a 89 euro, sotto la soglia psicologica del centone.