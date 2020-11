XPC slim XH410G: da Shuttle il computer compatto per l’ufficio e le attività domestiche

Specializzata in all-in-one, miniPC, digital signage, la taiwanese Shuttle ha aggiornato il suo mini computer compatto XH110G, ormai datato 2017, col nuovo XPC “slim” XH410G, un barebone ideale per “uso Office, applicazioni di rete complesse o scenari Multi Display“.

Estremamente pratico da collocare, grazie all’attacco VESA ed alle dimensioni esigue (24 x 20 x 7,85 cm, corrispondenti a un volume di 3 litri), può essere occultato dietro un display o nascosto in angolino, dal quale può essere acceso in remoto via Remote Power On. Frontalmente, situa una coppia di jack da 3.5 mm, altrettante USB 2.0, e ancora due USB 3.0 (5 Gb/s) mentre, dietro, nasconde una RJ5 per l’Ethernet (1 Gb/s), l’ingesso per l’alimentatore esterno (da 180 Watt), una HDMI 2.0a, una VGA, e altre due USB 2.0 affiancate ad una coppia di USB 3.0 (5 Gb/s).

Lateralmente, si possono scorgere le feritoie che dialogano con le due ventole da 60 mm, e con l’heatpipe in rame, quali sistemi di dissipazione per il comparto logico: quest’ultimo, fondato sul chipset Intel H410, può ospitare processori di 10a generazione (Comet Lake) sino a 65W di TDP, non nelle varianti overcloccabili (K), partendo da un basico Intel Celeron G5900 sino ad arrivare a un prestante Core i9 10900.

Per la scheda grafica, scende in campo lo slot PCI-Express-x16-3.0 che, impiegabile anche a scopo di espansione (montando un sintonizzatore TV, una scheda di acquisizione, una scheda per l’Ethernet Gigabit a 10 Gb/s, una per la connessione Thunderbolt), onde migliorare le prestazioni, consente invece di innestare una GPU dedicata alternativa a quella integrata, purché entro certe dimensioni (208 x 120 x 30 mm) e con un dato consumo energetico massimo (75W di TDP), magari in veste di Nvidia GTX 1650.

La RAM, affidata a due slot So-DIMM dual channel da 32 GB massimi, può arrivare quindi a un totale complessivo di 6 GB mentre, per lo storage, si parte con uno slot M.2-2280 (interfaccia PCIe 2.0 x4 o SATA, per un SSD NVMe) cui può essere abbinato un hard disk, meccanico o a stato solido, da 2.5”, mediante uno sportellino di facile accesso. Non manca, infine, neppure uno slot M.2-2230, dedicabile alla Wlan (Wi-Fi e Bluetooth), o alla opzionale connettività mobile.