XPC "Slim" DA320: ufficiale il miniPC Shuttle nuovamente con chip AMD

Il momento d’oro del chipmaker AMD continua attraverso vari, piccoli, segnali, tra cui il “ritorno all’ovile” della taiwanese Shuttle che, dopo 8 anni, ha nuovamente ufficializzato uno dei sui proverbiali miniPC XPC, in versione “Slim” e col nome di DA320, animandolo con i chip del CEO Lisa Su.

XPC DA320 (242 euro), adatto agli uffici, ai contesti industriali (in quanto certificato per funzionare correttamente anche con umidità relativa del 90% e 50° di temperatura ambiente), ai bancomat, e agli impieghi nella cartellonistica digitale (digital signage), ha un corpo in acciaio particolarmente compatto (190 × 165 × 43 mm) che, in 1.3 litri di volume, colloca la scheda madre A320.

Quest’ultima, nello specifico, permette l’installazione di processori AMD con socket AM4, a scelta tra gli Athlon, che permettono però di collegare solo due display esterni, e i Ryzen 3 e 5 delle serie 2000 e 3000 che, invece, anche grazie alla scheda grafica integrata Radeon Vega, permettono di collegare 3 display esterni in 4K (via due Display Port 1.4 e una HDMI 2.0), operando senza problemi a 65 watt di potenza massima, col calore egregiamente dissipato da due heatpipe e altrettante ventole (con diametro da 60 mm).

Il sistema in questione, di tipo barebone, accetta RAM (DDR4, da 2.666 o 2.933 MHz), tramite due banchi in dual channel, sino a 32 GB mentre lo storage può contare su uno slot da 2.5” per un hard disk, e su due slot M2: questi ultimi possono accogliere due SSD, o uno solo con l’altro spazio destinato a un modulo Wi-Fi/Bluetooth o 4G LTE.

Alimentato da un caricatore esterno, da 120 W, con possibilità di accensione remota via wake-on-lan se situato in una posizione difficilmente raggiungibile, il minicomputer XPC DA320, che può essere collocato anche in verticale o collegato dietro un monitor via attacco VESA, non si fa mancare (oltre a quelle già citate) diverse porte, con 4 USB 3.0, due jack da 3.5 mm, e un lettore di schede SD davanti e, dietro, altre due USB 3.0, un paio di USB 2.0, due porte RJ45 per il link aggregation, e un paio di vecchie seriali.