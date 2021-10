Xiaomi: ufficiali un robot aspira-lavapavimenti (autopulente) con LIDAR, un cuociriso con NFC, e un set da cucina smart

Attiva in una miriade di campi, compresa la domotica, grazie ad una folta pattuglia di brand partner, coadiuvati nelle ricerca, nel design, nel controllo qualità, e nelle funzioni smart, Xiaomi ha da poco annunciato tre prodotti smart per la casa, in quota partner MIJIA, rappresentati da un robot aspira-lavapavimenti, da un set da cucina (cappa e piano cottura) e da un cuociriso.

Il primo prodotto di questo breve recap appartiene a una delle categorie di automazione più apprezzate da chi ha poco tempo da dedicare alla cura della casa: si tratta del robot aspirapolvere Xiaomi MIJIA Robot Vacuum Mop Pro. Quest’ultimo, con forma a D per pulire meglio gli angoli, ha sensori LDS che, assieme agli algoritmi ed al radar LIDAR, permettono di tracciare bene il piano di casa per stilarne una mappa che eviti gli ostacoli e consenta pulizie accurate.

A favore di quest’ultima entrano in gioco tre spazzole, tra cui due laterali e una centrale, e due panni mop: la potenza d’aspirazione, settabile secondo 4 modalità, arriva a 3.000 Pa, mentre il lavaggio dei pavimenti gode di una funzione di sterilizzazione (contro il 99.99% dei batteri) e di una di asciugatura rapida (mediante una feature di riscaldamento a 40°). Una volta terminata la pulizia, il robot MIJIA Robot Vacuum Mop Pro, gestibile via app Xiaomi Home, torna alla base che non solo ricarica (per un’autonomia di 45 pulizie), ma anche ne svuota lo sporco raccolto, e pulisce i mocio del dispositivo mediante due contenitori d’acqua.

Attualmente, il prodotto è in vendita promo su YouPin, il crowdfunding di Xiaomi, al prezzo di 2.499 yuan (circa 335 euro), che poi salirà stabilmente a 2.999 yuan (circa 402 euro).

In cucina, al prezzo di 1.099 yuan (circa 280 euro), arriva lo Xiaomi MIJIA Smoke Stove Set. In questo caso ci troviamo di fronte a una cappa aspirante con piano cucina smart: il piano cucina è formato da una piastra sulla quale sono montati due fuochi a gas, con temperatura regolabile da 180 a 230°, e potenza da 4.500W. Di rimpetto, in alto, la cappa aspirante, larga 90 centimetri per coprire tutto il piano cottura, può essere controllata, come accensione, regolazione della velocità (1.010 giri/min) e potenza d’aspirazione (21 m³ al minuto) della ventola da 25,6 centimetri, via gesture, grazie a un sensore d’infrarossi, o può funzionare in automatico: in questo caso, la stessa s’accende quando rileva del fumo, e autoregola la potenza delle ventole qualora il fornello venga impostato verso una potenza maggiore.

Ancora da Mija e in cucina, arriva, per 449 yuan (circa 59 euro) il cuociriso Mijia Smart Rice Cooker 3L: quest’ultimo ha un rivestimento antiaderente (Daikin PFA) di 3 mm, un design sferico per la valvola di accumulo della pressione, un display in alto (in mezzo a quattro pulsanti): grazie all’NFC e al Wi-Fi, tramite un fugace contatto tra questo prodotto e il proprio smartphone, si può caricare al volo la ricetta, con specifiche per i tempi di cottura, che più aggrada.