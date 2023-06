Xiaomi TV EA43 Smart: un televisore economico e potente

Xiaomi è un marchio noto per i suoi prodotti tecnologici di qualità a prezzi accessibili. Tra le sue numerose proposte, spiccano anche le smart TV, che offrono una buona esperienza di visione e di connettività. Una delle ultime novità in questo settore è la Xiaomi TV EA43 Smart, un televisore da 43 pollici con un design elegante e prestazioni superiori rispetto al modello precedente.

La Xiaomi TV EA43 Smart è una versione aggiornata della TV EA43 2022, lanciata lo scorso anno in Cina. Il nuovo modello mantiene lo stesso prezzo di circa 102 euro (799 yuan), ma introduce un nuovo chipset quad-core a 64 bit che garantisce una maggiore fluidità e velocità. Il processore è accompagnato da una GPU Mali, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Il pannello della TV è di tipo Full HD (1080p) con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un angolo di visione di 178 gradi. La cornice è molto sottile, con un rapporto schermo-corpo del 96,7%.

La TV utilizza una tecnologia ibrida di dimming che elimina lo sfarfallio e protegge gli occhi degli utenti. Inoltre, dispone di algoritmi dedicati per migliorare la riproduzione dei colori e la profondità di campo.

Per quanto riguarda la connettività, la Xiaomi TV EA43 Smart supporta il Wi-Fi dual band (2.4 GHz e 5.0 GHz), una porta Ethernet, due ingressi HDMI (di cui uno ARC), una connessione AV, una S/PDIF e due porte USB. Il comparto audio è formato da due altoparlanti stereo da 8W con supporto alla decodifica DTS-HD. La TV funziona con il sistema operativo MUI per TV 3.0, la versione più recente della piattaforma per smart TV di Xiaomi. Questa offre diverse funzionalità, tra cui le modalità Office e Smart Home, che permettono di collegare la TV al proprio smartphone o ad altri dispositivi intelligenti della casa.

La Xiaomi TV EA43 Smart è attualmente disponibile solo in Cina, dove ha riscosso un grande successo grazie al suo rapporto qualità-prezzo imbattibile. Non si sa ancora se Xiaomi ha intenzione di portare questo prodotto anche in altri mercati, ma sarebbe sicuramente una buona notizia per gli appassionati di tecnologia che cercano un televisore economico e potente.