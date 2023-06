Xiaomi TV EA32 2023: una smart TV da 32 pollici a meno di 80 euro

Xiaomi è nota per i suoi prodotti di qualità a prezzi competitivi, e la sua gamma di smart TV non fa eccezione. Dopo aver lanciato la settimana scorsa il modello da 43 pollici, oggi l’azienda ha presentato la variante da 32 pollici, che costa ancora meno. Si tratta della Xiaomi TV EA32 2023, una smart TV che offre caratteristiche interessanti a soli 599 yuan, corrispondenti a circa 76 euro al cambio attuale.

La Xiaomi TV EA32 2023 si distingue per il suo design elegante e minimalista, con una struttura in metallo e una cornice sottile intorno allo schermo. Il pannello LCD retroilluminato a LED ha una diagonale di 32 pollici e una risoluzione HD di 1366 x 768 pixel, con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e un angolo di visione di 178 gradi. Lo schermo non supporta l’HDR, ma offre comunque una buona qualità delle immagini.

La smart TV è dotata di una CPU quad-core a 64 bit, abbinata a 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Grazie al nuovo processore, la TV supporta il Wi-Fi dual-band, che garantisce una connessione più stabile e veloce. La TV esegue il sistema operativo MIUI per TV 3.0, che offre l’accesso alle principali piattaforme di streaming cinesi e l’integrazione con la casa intelligente Mijia di Xiaomi.

Per quanto riguarda l’audio, la Xiaomi TV EA32 2023 dispone di due altoparlanti da 8 W ciascuno, con il supporto al codec DTS-HD, che assicura un suono chiaro e potente. Per quanto riguarda le porte, la TV offre una porta HDMI, una porta AV, due porte USB e una presa antenna. La Xiaomi TV EA32 2023 è attualmente in vendita in Cina, ma non si sa se arriverà anche in altri mercati. Si tratta sicuramente di un prodotto interessante per chi cerca una smart TV economica ma funzionale, che possa soddisfare le esigenze di base degli utenti.

Ma come si comporta questa smart TV rispetto ad altre soluzioni sul mercato? Secondo alcune recensioni online, la Xiaomi TV EA32 2023 offre un buon rapporto qualità-prezzo, ma non è priva di difetti. Tra i punti positivi ci sono il design sobrio e moderno, la connettività Wi-Fi dual-band, il sistema operativo Android TV con le app più diffuse e la compatibilità con gli altri dispositivi smart di Xiaomi. Tra i punti negativi ci sono la risoluzione HD non molto elevata, l’assenza dell’HDR e del Bluetooth, la qualità audio migliorabile e la scarsa personalizzazione dell’interfaccia utente. In sintesi, la Xiaomi TV EA32 2023 è una smart TV da 32 pollici che può essere una buona scelta per chi ha un budget limitato e non ha troppe pretese in termini di prestazioni e funzionalità. Per chi invece cerca una soluzione più avanzata e completa, ci sono altre opzioni sul mercato che offrono caratteristiche superiori a un prezzo più alto.