Xiaomi punta al fitness: ufficiale la nuova Smart Band 7 Pro

Dopo la coppia di cameraphone Xiaomi Mi 12T e Mi 12T Pro, e il tablet Redmi Pad, all’evento di Make Moments Mega di Berlino Xiaomi ha presentato anche la fascia da polso hi-tech Xiaomi Smart Band 7 Pro.

La nuova “Smart Band 7 Pro” di Xiaomi, ascoltando le esigenze dei propri utenti (e le relative lamentele in merito alle lacune dei vecchi modelli), ha inteso agevolarli nel tracking delle attività sportive, ad esempio nella corsa (ove può aiutare a non perdere neanche un passo) evitando loro di doversi portare dietro lo smartphone, grazie all’integrazione del localizzatore GPS con supporto a ben quattro differenti reti satellitari tra cui Beidou, Galileo, Glonass, e QZSS.

L’intelligenza della Smart Band 7 Pro permette di riconoscere varie attività sportive nel mentre si inizia a intraprenderle: il supporto del wearable arriva a coprire oltre 110 attività sportive (nuoto in quando impermeabile sino a 5 atmosfere, danza, corsa indoor, etc), di cui 14 specializzate. In più, sono disponibili, direttamente dal polso, dei programmi di allenamento esplicati in una decina di percorsi di corsa suddivisi per frequenza cardiaca e tempo, con l’utente che sarà motivato nel raggiungere gli idonei obiettivi di frequenza cardiaca e velocità dalla vibrazione del cinturino.

In tema di salute, il Redmi Pad 7 Pro consente, via sensori, di rilevare per 24 ore continuate sia la frequenza cardiaca che il livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue, con appositi avvisi che, in caso di bassi livelli di ossigeno, invitano l’utente a respirare profondamente. Via app Mi Fitness è possibile consultare statistiche a cadenza quotidiana sui propri allenamenti, la salute del cuore e la qualità del sonno, potendo anche sincronizzare i dati con le app di terze parti Apple Health e Strava.

Sul versante smart, previo aggiornamento all’ultimo firmware, il supporto integrato ad Alexa permetterà di controllare gli elettrodomestici smart in casa, di chiedere il meteo, di fissare una sveglia o un promemoria. Tecnicamente, la Redmi Band 7 Pro annovera un display AMOLED da 1.67 pollici, con un rapporto d’aspetto dell’84.4% e la facoltà di visualizzare più informazioni grazie a una rinnovata interfaccia: la batteria di bordo, con un uso normale, promette 12 giorni di utilizzo, che calano a 6 con un uso intenso. In tema di prezzi, sarà possibile acquistare (all’inizio presso Unieuro, Xiaomi Store, e mi.com) la nuova smart band di Xiaomi dal 7 Ottobre col prezzo di 99.99 che, all’esordio, sarà scontato a 79.99 euro.