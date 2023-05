Xiaomi presenta una nuova soundbar e un inedito display Redmi

In un periodo di grande fermento tecnologico, Xiaomi ha deciso di lanciare un nuovo prodotto per l’intrattenimento domestico che dà il meglio di sé quando connesso a una smart TV: si tratta della soundbar Xiaomi TV Audio 5.1.4. Sempre in queste ore è anche arrivato il nuovo monitor Redmi Display A27.

Xiaomi TV Audio 5.1.4, prevista come in vendita nel mercato cinese a partire dal prossimo 31 Maggio, quando sarà venduta per la cifra di 3999 yuan, pari a circa 550 euro, è un sistema audio 5.1.4 da 450W di potenza. In particolare, per un audio di alta qualità e soprattutto per bassi molto potenti, è dotato di un subwoofer indipendente da subwoofer. Gli speaker laterali possono essere separati ed essere sfruttati, rispetto al corpo centrale, come satelliti indipendenti wireless, una sorta di subwoofer senza fili con libertà di posizionamento.

Secondo la scheda tecnica, Xiaomi TV Audio 5.1.4 ha frontalmente 3+2 canali, cui si aggiungono due canali dietro, due surround e 1 per i bassi, raggiungendo un totale di 12 speaker che, posizionati in modo differente, promettono un audio cinematografico, avvolgente, e immersivo. In tema di connettività, la soundbar Xiaomi TV Audio 5.1.4 annovera una porta coassiale, una ottica, una USB, la connettività wireless Bluetooth e una HDMI.

Quest’ultima ha l’eARC, il canale audio evoluto di ritorno, che consente di trasmettere su canali multipli il suono in formato Dolby Atmos. Sempre grazie alla porta menzionata, la soundbar Xiaomi TV Audio 5.1.4 è capace di trasmettere, in relazione a segnali video sino al 4K, l’audio in passthrough.

Passando all’altro prodotto, il sotto marchio Redmi ha previsto per gli scaffali il monitor Redmi Display A27, al prezzo di 599 yuan (79 euro). Nello specifico si tratta di un pannello IPS da 27” con 1920 × 1080 pixel di risoluzione, 100 Hz di refresh rate, 99% di gamma colore sRGB coperta, profondità colore a 8-bit (6 bit + FRC), 250 nits di picco, oscuramento CC, certificazione TUV per la bassa luce blu, alta precisione del colore (ΔE <2), con supporto al montaggio a parete e le interfacce HDMI 2.0 e DP 1.4 x 1.