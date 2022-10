Xiaomi presenta gli auricolari Bone Conduction Headphones a conduzione ossea

Ascolta questo articolo

Solitamente, quando si pensa a prodotti a conduzione ossea in tema di audio veicolato, si pensa a marchi come Shokz, non sempre molto accessibili. Memore di ciò, Xiaomi ha annunciato nei giorni scorsi, per ora in favore del mercato interno, le sue cuffie a conduzione ossea, già in prevendita a 699 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – a 96 euro.

Eleganti e minimali, con una parte più scura in alto a una sezione inferiore più chiara e satinata, i Bone Conduction Headphones di Xiaomi, questo il nome del prodotto, sono auricolari davvero molto leggeri, con un peso di appena 28 grammi, e impermeabili secondo lo standard IP66 che li rende discretamente resistenti all’acqua e alla polvere. Come tutti gli auricolari di questo tipo, non tappano le orecchie, né usano la vibrazione dell’aria per veicolare il suono: allo scopo, si avvalgono delle vibrazioni indotte sulle ossa degli zigomi, all’insegna di una tecnica che pare sia stata usata anche dal compositore Ludwig Van Beethoven quando perse l’udito.

Onde ottenere un suono che sia comunque valido, e per ridurne la dispersione, il costruttore ha previsto di combinare negli auricolari Bone Conduction Headphones una “cavità sonora direzionale chiusa a 360°” con un nuovo design. Lato interlocutore, è stato previsto l’impiego di una tecnologia di riduzione del rumore ambientale in favore dei microfoni. La connessione, negli auricolari Xiaomi Bone Conduction Headphones, viene gestita tramite il Bluetooth 5.2, con supporto ai codec aptX, Aptx Adaptive ed SBC: è possibile la connessione multi-point con due dispositivi in contemporanea, ma non solo.

Nello specifico, è presente anche una modalità a bassa latenza, che riduce la stessa a circa 86 ms, in modo da ottenere una perfetta corrispondenza con le immagini quando si gioca o si guarda via streaming un film o una serie tv. Sempre in ottica connettività, vi è la connessione rapida con i device MIUI based, grazie a un pop-up che appare sullo smartphone compatibile.

Ideali per quando ci si allena a bordo strada, correndo o andando in bici, ma anche solo per ascoltare i contenuti senza isolarsi dall’ambiente, gli auricolari Xiaomi Bone Conduction Headphones montano una batteria 165 mAh che assicura sino a 12 ore di autonomia, con la ricarica che avviene via microUSB Type-C, e il beneficio della ricarica rapida, che in 10 minuti appena regala la bellezza di due ore piene di riproduzione audio. I controlli, invece, sono assicurati in forma di pulsanti fisici.