Xiaomi, per concludere il 2019 in bellezza, avrebbe battuto un nuovo record mondiale

Xiaomi è, di certo, una delle aziende che è cresciuta maggiormente nel corso degli ultimi anni. L’attuale strategia aziendale, consistente nella commercializzazione di prodotti particolarmente economici ma ugualmente validi, si è rivelata e si rivela ancora vincente. Non è un caso che, secondo le ultime statistiche emerse in rete, il brand cinese sia tra i primi al mondo per volume di vendite nel settore degli smartphone.

Una parte fondamentale del suo successo è stata data dalla pubblicità. Chi acquista Xiaomi sa di prendere un dispositivo economico ma valido, dato che l’azienda minimizza la propria percentuale di guadagno puntando su alti volumi di vendita. Oggi vi parliamo di un evento che, sebbene non sembri centrare molto con il discorso, è inerente con la necessità di pubblicizzarsi il più possibile.

Xiaomi ha battuto il record mondiale di unboxing contemporanei

Probabilmente era nelle intenzioni di Xiaomi quella di concludere l’anno in grande, magari con una trovata pubblicitaria realizzata ad hoc. E quale occasione sarebbe migliore di un nuovo record mondiale? L’azienda cinese non ci avrebbe pensato due volte ed avrebbe effettivamente battuto un primato in tutto il mondo. Vediamo tutti i dettagli di quanto successo.

Lo scorso 21 Dicembre, Xiaomi ha battuto il record mondiale di unboxing svolti in contemporanea. L’evento avrebbe avuto luogo presso il World Trade Center di New York e avrebbe interessato la bellezza di 703 persone che hanno spacchettato prodotti dell’azienda cinese nello stesso identico momento. Questo risultato batterebbe quanto siglato nel precedente evento, tenutosi in Messico lo scorso 28 Settembre.

In particolare, i partecipanti hanno fatto l’unboxing di una cosiddetta Mi-stery box, la quale conteneva prodotti di qualunque tipo realizzati direttamente da Xiaomi (attenzione però: non vi erano smartphone, ma solo gadget). Quello di Xiaomi è senza dubbio un evento molto particolare e, inoltre, è stato il più grande per il World Trade Center da quando fu ricostruito. Insomma, sicuramente si è trattato di uno dei migliori eventi per concludere in bellezza questo 2019.