Xiaomi Mi TV EA70 2022: ufficiale in 4K da 70” con audio DTS e comandi vocali

Con l’intrattenimento che continua a spostarsi tra le mura domestiche, complice una perdurante pandemia da coronavirus, Xiaomi ha pensato di soddisfare le esigenze dei suoi fan con una nuova smart TV, il modello Mi TV EA70 2022, caratterizzato da un’ampia diagonale offerta a un prezzo molto accessibile.

La Xiaomi Mi TV EA70 2022 ha un telaio (19,5 kg) in metallo, con cornici molto contenute (2 mm) su 3 dei 4 lati, e il mento che ospita gli speaker stereo accreditati di un’ampia potenza (10W cadauno) come pure del supporto al DTS-HD: al centro del perimetro, con un aspect ratio del 97.9%, campeggia il display LCD da 70 pollici risoluto in 4K secondo un aspect ratio a 16:9, con 1.07 miliardi di colori resi, un contrasto pari a 4000:1, una luminosità di picco da 300 nits e 60 Hz di refresh rate.

Ancora in ambito multimediale spiccano i microfoni a lungo campo, che supportano i comandi vocali e anche la ricerca vocale. A motorizzare la Xiaomi Mi TV EA70 2022 è un processore con architettura a 64 bit, formato da quattro core Cortex-A35, coadiuvato da una GPU Arm Mali, e da 1.5 GB di RAM.

Sullo storage, da 8 GB, della Xiaomi Mi TV EA70 2022 è ospitato il sistema operativo MIUI per TV 3.0, a base Android (quindi con possibilità di scaricare le proprie app preferite), con una modalità minimalista ideale per gli anziani e l’integrazione di Smart Home per il controllo della domotica.

Provvista di un telecomando Bluetooth con controllo vocale, la Xiaomi Mi TV EA70 2022 vanta le connettività a infrarossi, Wi-Fi monobanda e Bluetooth, oltre che svariate porte: nello specifico, sono presenti una RJ45 per l’Ethernet, una AV, due USB, altrettante HDMI, una ATV/DTMB, e una S/PDIF. In attesa dell’esordio sul mercato cinese il prossimo 31 Dicembre, è già possibile preordinare questa smart TV di Xiaomi da 70 pollici, al prezzo di 3.299 yuan, corrispondenti – cambio alla mano – ad appena 457 euro circa.