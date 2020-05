Xiaomi Mi TV E43K: disponibile la smart TV ultra low cost con FullHD@60Hz

Forte degli ultimi dati di vendita che la vedono essere il quarto maggior produttore di TV al mondo ed il primo in patria, la cinese Xiaomi ha ampliato il listino della gamma di smart TV E da 43 pollici, già comprensiva degli esemplari E43A, E43C, ed E43X, con un nuovo modello, la Mi TV E43K, però priva di Bluetooth (e, quindi, con telecomando a infrarossi).

Xiaomi Mi TV E43K ingloba il display, da 43 pollici con risoluzione FullHD e 60 Hz di refresh rate, all’interno di cornici molto strette su 3 dei quattro lati (quello in basso serve a implementare l’audio con DTS 2.0), grazie all’impiego di una particolare e innovativa pasta adesiva, che permette di risparmiare quello spazio che, ai lati, solitamente si impiegava per i meccanismi di ancoraggio del monitor.

Dietro l’area visiva, si cela un processore a due core con architettura a 64 bit e una scheda grafica Mali-450 MP2, a beneficio dei quali Xiaomi ha messo a disposizione 1 GB di RAM e uno storage da 8 GB, più che sufficienti per il firmware intelligente PatchWall.

Quest’ultimo, nello specifico, permette di usare la Mi TV E43K come hub per la domotica listata nella stessa rete locale, per lo streaming dei servizi di intrattenimento dal web (cui si connette mediante il Wi-Fi a 2.4 GHz), e per il mirroring wireless da smartphone/tablet/PC, che rende possibile fare a meno del consueto collegamento via HDMI, comunque possibile dall’apposita porta presente sul retro. Sempre con lo scopo di poter acquisire ulteriori contenuti da visualizzare, risponde all’appello delle specifiche hardware anche una porta USB 2.0.

Attualmente, la Xiaomi Mi TV E43K con display FullHD da 43 pollici, in attesa di dettagli in merito a una sua eventuale distribuzione anche in Occidente (magari con Android TV), è già disponibile all’acquisto, nel mercato interno cinese, ov’è prezzata a pressappoco 140 euro, ovvero a 1.099 yuan.