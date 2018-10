Xiaomi Mi TV: arrivano in 4 varianti le nuove tv intelligenti con assistente virtuale PatchWall

Come anticipato qualche giorno fa dal giovane insider indiano Ishan Agarwal (@IshanAgarwal24), Xiaomi è sempre in piena attività e, in vena di ampliare il suo ampio bouquet di prodotti, ha annunciato anche una nuova gamma di smart tv, tutte estremamente avanzate ed accessibili.

Oltre a una nuova coppia di walkie talkie, i Walkie-Talkie 1S, ora più leggeri ed economici (31 euro), ma sempre molto adatti nei contesti in cui siano assenti o cadute le linee telefoniche, il produttore cinese noto come la “Apple d’Oriente“, di recente sbarcato ufficialmente in Occidente a suon di negozi fisici e prodotti “global“, ha presentato anche 4 nuove tv intelligenti della famiglia Mi TV.

Le nuove smart tv Xiaomi si avvalgono di una particolare personalizzazione di Android coadiuvata da “PatchWall”, l’intelligenza artificiale – per ora ben focalizzata sull’immenso Stato cinese – in grado di suggerire programmi e far scoprire nuovi contenuti sulla base delle proprie preferenze e di precedenti scelte o consensi espressi.

Nello specifico, le Xiaomi Mi TV di questo fine 2018 partono da una coppia di modelli entry level. La Xiaomi Mi TV 4C, prezzata a circa 162 euro (dal listino locale di 1.299 yuan), presenta un display FullHD da 40 pollici, coordinato da una GPU ARM Mali-450: il processore, abbinato a 1 GB di RAM e 4 GB di archiviazione, è un multi-core che mette in lavoro simultaneo 4 core ARM Cortex-A53.

Per ovviare agli eventuali problemi di saturazione precoce dello spazio fisico, è possibile ricorrere al modello successivo, lo Xiaomi Mi TC 4X che, a pressappoco 187 euro (1.499 yuan) eleva il display FULLHD a 43 pollici, e lo storage a 8 GB: per il resto, confermata la RAM a 1 GB, sia la scheda grafica che il processore fanno parte dell’architettura Advanced Multicore della britannica ARM Holdings.

Puntando alla fascia alta del nuovo pacchetto di smart tv di Xiaomi, si incontrano i due modelli della sotto-categoria 4S, accomunati dall’adozione di un maxi display 4K da ben 65 pollici. Lo Xiaomi Mi TV 4S, per 535 euro (al cambio, da 4.299 yuan), monta 2 GB di RAM, 8 GB di storage, una scheda grafica GPU Mali-450, oltre a un processore con 4 core ARM Cortex-A53.

Aggiungendo una ventina d’euro in più, a 560 euro (4.499 yuan), si trova il quasi “gemello” Xiaomi Mi TV 4S Pro, la cui unica differenza tangibile consta nel raddoppio della memoria interna per l’archiviazione, qui pari a 16 GB totali.