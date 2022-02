Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra: ufficiale il potente robot aspirapolvere con mop

Avvistato negli scorsi mesi presso il database di un ente di certificazione italiano col codename STYTJ05ZHMHW, è stato alfine presentato, con promessa disponibilità anche per l’Italia, il nuovo aspirapolvere smart Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra che, pur rientrando nell’ecosistema della domotica di Xiaomi (tanto da essere listato nel suo e-store global), è realizzato dal brand partner Dreame.

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra è provvisto di un motore brushless che gli permette di superare gradini e tappeti sino a 2 cm di altezza, con la torretta in alto, sede dei sensori LIDAR, che permettono di mappare la casa, di evitar e aggirare gli ostacoli, in modo anche da non sbattere contro i muri. Non mancano i sensori per scongiurare la caduta dalle scale e per riconoscere le tipologie di pavimenti, in modo da aiutare l’utente nel programmare le sue routine di pulizia.

Controllabile via companion app multipiattaforma Xiaomi Home, una volta connesso alla rete Wi-Fi di casa, lo Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 Ultra vanta una potenza aspirante pari a 4.000 Pa, declinabile secondo 4 modalità di funzionamento, con quelle più prestanti indicate ai possessori di animali domestici o per estrarre lo sporco dalle fessure più anguste del pavimento, depositando il tutto in un serbatoio per lo sporco, da 550 millilitri.

Come da denominazione il robot in questione dispone anche di un serbatoio per l’acqua, con mop, che evita le perdite, col liquido erogabile – via controllo elettronico remoto – secondo 3 livelli, tal che si possa anche solo dare al pavimento una piccola rinfrescata.

La batteria, più grande all’interno dell’intera linea Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 2 (che nel Mop 2 e 2 Lite parte rispettivamente da 2.600 e 2.900 mAh), arriva a ben 5.200 mAh, una dimensione energetica che consente di pulire agevolmente ambienti estesi sino a 240 mq. A carica ultimata, il robot torna alla base per “fare il pieno” di energia: in tal senso, è possibile però acquistare a parte la stazione di ricarica con annesso auto svuotamento, operato secondo una potenza aspirante di 16.500 Pa, con successivo trasferimento dello sporco in sacchetti da 4 litri, estraibili dal tettuccio previa pressione di un apposito pulsante.