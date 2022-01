Xiaomi: in promo il robot aspirapolvere Mi G1 del partner Mijia

Grazie ai tanti brand partner, Xiaomi col tempo è stata in grado di ampliare esponenzialmente il suo parquet di prodotti rivolti anche all’ambito della domotica. Proprio in questo settore, il noto brand cinese ha di recente promozionato, tramite l’importatore TomTop, con spedizione dall’Europa, il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia Mi G1.

Il nuovo automa da pulizia ha un corpo, realizzato in metallo e ABS, sottile (35 x 35 x 8.20 cm, per 3.4 kg) in modo da poter passare agevolmente sotto i mobili e tra le gambe delle sedie: i sensori laser, in tandem con l’app Xiaomi Home, consentono all’utente di realizzare una mappatura in tempo reale della casa, per impostare, anche da remoto, dei percorsi intelligenti di pulizia, con ostacoli evitati via infrarossi, concentrando – ad esempio – la potenza dell’aspirazione in alcune stanze ed il lavaggio dei pavimenti in altre.

Ancora in termini di controllo, il robot Mijia Mi G1 può essere gestito anche tramite l’app Mijia, con la quale controllare lo stato della pulizia, o tramite i comandi vocali impartiti con la propria voce all’assistente digitale XiaoAi. Di base, lo Xiaomi Mijia Mi G1 ha una potenza di aspirazione pari a 2.200 Pa, scalabile secondo 4 differenti modalità, con in più il beneficio di 3 filtri capaci di catturare anche particelle da 3 micron.

All’interno, a interagire col sottostante mocio, è presente un serbatoio da 200 ml per l’acqua, necessaria alle procedure di lavaggio, gestibile elettronicamente nell’erogazione, secondo 3 livelli di intensità. Dotato di una basetta di ricarica, il robot pulente Mijia Mi G1 di Xiaomi ha una batteria da 2.500 mah, che permette di coprire una casa di media dimensioni, o comunque di operare sino a un massimo di 90 minuti, prima di interrompersi per recarsi, in autonomia, a far rifornimento di energia.

Attualmente, il robot aspirapolvere con lavapavimenti Xiaomi Mijia Mi G1 è in offerta lampo, come accennato su TomTop, al prezzo di 159.99 euro (-53% sul prezzo di listino), con spedizione dalla Polonia.