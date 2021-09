Xiaomi: dal 25 settembre arriva lo Xiaomi Store nelle Marche

Xiaomi ha reso ufficiale tramite comunicato stampa che nelle Marche arriverà uno Xiaomi Store che sarà inaugurato il 25 settembre alle ore 10.30. Il colosso cinese che si è fatto strada tra leader storici nel settore continua la sua espansione aprendo sempre più negozi fisici. Più precisamente il nuovo store sarà situato nel comune di Civitanova Marche.

A differenza degli altri store, questo sarà il primo a riportare la dicitura “Xiaomi Store“, invece di “Mi Store“. Dalle ore 10.30 apriranno ufficialmente le porte e sarà parte del Centro Commerciale Cuore Adriatico in Via S. Costantino.

Il primo giorno dello Xiaomi Store nelle Marche: il programma della giornata

Il 25 settembre i clienti troveranno 6 dipendenti dell’azienda e potranno visitare i 198 metri quadrati di spazio dedicato al mondo e ai prodotti Xiaomi. Sarà possibile assistere alle ultime novità da parte del brand. In particolare, si potrà provare con mano l’ultimo smartphone, il Xiaomi 11T Pro.

Solo per il 25 settembre, inoltre, saranno organizzate due “Xiaomi Classroom” della durata di 20 minuti ciascuna, giusto il tempo di una ricarica, per i clienti che vorranno saperne di più riguardo le principali caratteristiche del nuovo smartphone come la fotocamera, il display , la ricarica ultra-rapida e altro ancora.

“È entusiasmante poter portare i nostri prodotti e la nostra filosofia anche nelle Marche. Abbiamo voluto fortemente l’apertura di questo Xiaomi Store per ricambiare l’affetto e la fiducia dei fan marchigiani che richiedevano da tempo la nostra presenza fisica in questa zona” – spiega Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia nel comunicato stampa ufficiale.

“Questa nuova apertura sotto il nome di Xiaomi Store renderà il nostro brand ancora più riconoscibile ed è un’ulteriore dimostrazione che il nostro percorso di espansione sta proseguendo rapidamente e con grande determinazione”. Nelle prime settimane di attività, i clienti potranno beneficiare di sconti speciali e offerte varie. Gli interessati possono iscriversi all’inaugurazione, per potervi partecipare, sul sito ufficiale del brand.