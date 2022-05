Xiaomi alza il sipario su 3 smart tv, tra cui la Xiaomi TV ES Pro 86”

Ascolta questo articolo

Da qualche anno tra i marchi dominatori del mercato interno per quel che concerne le smart TV, Xiaomi ha svelato, proprio partendo per ora dalla Cina, un trittico di tv intelligenti, rappresentate dalle Xiaomi TV EA 2022, Xiaomi TV EA 2022, e Xiaomi TV ES Pro.

La smart TV EA 2022 58”, in prevendita a 1.699 yuan (229 euro), ha uno schermo LCD da 58 pollici, risoluto a 3840 × 2160 pixel in grado di offrire 1.07 miliardi di colori con una notevole precisione (Delta E≈3), e un valore mediano (60 Hz) per il refresh rate. Animata da un processore quadcore con 1.5 GB per la RAM e 8 GB per lo storage, cura l’output sonoro mediante due speaker da 10W cadauno e, gestibile mediante microfoni a lunga gittata per i comandi vocali, annovera diverse porte tra cui due HDMI 2.0.

Il secondo modello, la Xiaomi TV EA 2022 60”, in pre-ordine a 1.899 yuan (266 euro), ha uno schermo LCD da 60 pollici risoluto a 3840 × 2160 pixel, anche in questo caso con 60 Hz di refresh rate, 1.07 miliardi di colori renderizzati in modo molto preciso (discostamento Delta E≈3). Praticamente identica nelle specifiche al primo modello, anche in questo caso si ravvisa un quadcore con la combinazione di RAM e storage da 1.5 e 8 GB, con i comandi vocali da lontano abilitati per il controllo, due speaker da 10W, e altrettante porte HDMI 2.0.

Il modello di punta, Xiaomi TV ES Pro 86”, in prevendita a 7.999 yuan (1.120 euro), ha un display 4K da 86 pollici secondo un aspect ratio a 16:9, esteso sul 93.4% della superficie anteriore (screen-to-body), con 4.096 livelli di oscuramento di precisione, 100 livelli di retroilluminazione partizionata, sino a 1.000 nits di picco di luminosità (regolata in automatico via sensore di luce ambientale), supporto al Dolby Vision, una precisione cromatica da display professionale (oltre 1 miliardo di colori, ΔE≈2) e una copertura del 94% sul color gamut DCI-P3.

I gamers saranno confortati dai 4 ms di tempo di risposta, e dalla tecnologia di compensazione del moto MEMC a 120 Hz, oltre che dal supporto all’ALLM, all’AMD FreeSync Premium e al VRR 48-120 Hz in quanto provvista di HDMI 2.1. Lato audio, vi sono due speaker da 15W ciascuno, predisposti per il Dolby Atmos. A coordinare il tutto, quanto ad hardware, interviene un processore con 4 core A73, sostenuto da 4 GB di RAM e da 64 GB di spazio di storage, in grado di sostenere il sistema operativo MIUI TV, con supporto allo screencasting da mobile e PC/Mac e ai comandi vocali via assistente Xiao Ai.

Sul piano delle porte, infine, la Xiaomi TV ES Pro 86” vanta la succitata HDMI 2.1, due USB, altrettante HDMI 2.0, 2 porte USB, una porta S/PDI, un ingresso per l’antenna e uno di tipo AV, e una porta RJ45 per l’Ethernet.