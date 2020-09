XiaoduPods: ufficiali gli auricolari true wireless di Baidu, con traduzione simultanea

Il settore degli auricolari true wireless è così popolato, ormai, che per i nuovi marchi è davvero ben difficile riuscire a distinguersi con una proposta minimamente originale. Il motore di ricerca cinese Baidu, nel corso dell’evento “Baidu World 2020”, volto a presentare l’intelligenza artificiale DuerOS 6.0 applicata alle conversazioni, ha tentato proprio quest’impresa, annunciando i tws XiaoduPods.

XiaoduPods, noti anche come Xiaodu True Wireless Smart Earphone, sono auricolari con la tipica forma da AirPods, colorati in un bianco candido, con uno stelo e un form factor non in-ear: al loro interno, i driver da 13 mm, con la fibra di carbonio biologico impiegata per il diaframma, garantiscono una gamma sonora dinamica e corposa, mentre ai due microfoni, con algoritmo AI proprietario, spetta il compito di migliorare la qualità delle telefonate, riducendo (ENC) i rumori ambientali, sì da isolare al meglio la voce.

Tipici auricolari smart, gli XiaoduPods consentono di eseguire navigazione e ricerche vocali, oltre alla gestione di chiamate e musica, ricorrendo ai controlli touch, o all’assistente digitale, attivato ripetendo “Xiaodu Xiaodu”.

Rispetto a molti altri modelli simili, i nuovi auricolari di Baidu, a bassa latenza, abbattono i confini con diverse funzionalità: “Interpretazione simultanea” permette di ottenere una traduzione simultanea di quel che viene detto in un’altra lingua, mentre “Wandering Earth” prevede che, passando uno degli auricolari al proprio interlocutore, i due possano parlarsi in lingue diverse, con una traduzione in tempo reale per ora supportata da inglese a cinese (e viceversa).

Anche grazie alla tecnologia Ear Detection, che stoppa la musica quando vengono tolti dalle orecchie, gli XiaoduPods di Baidu possono assicurare 7 ore di autonomia, che diventano 28 complessive grazie alla custodia di ricarica: in tema di prezzi, partendo dal mercato cinese, il listino definitivo sarà di circa 50 euro, ovvero di 399 yuan ma, nel frattempo, è possibile beneficiare (es. su Tmall e JD) di un prezzo di lancio pari a 199 yuan, ovvero di pressappoco 25 euro.