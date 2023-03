XenCeLabs annuncia il Pen Display 24 per artisti digitali e professionisti della grafica

Alla scorsa edizione del GDC 2023, XenCeLabs, brand statunitense specializzato sin dalla sua nascita (2014) in arte digitale, ha annunciato un nuovo monitor, il Pen Display 24, nella Studio Series, in modo da accontentare i professionisti della grafica, ma anche gli artisti digitali, con un prodotto che si adatti alle loro esigenze anziché chiedere l’inverso.

Il nuovo prodotto ha uno stand inclinabile, l’opportunità di montaggio via attacco VESA, e il lucchetto antifurto Kensington MicroSaver 2.0. Di base, propone un vetro edge-to-edge temperato che, via tecnologia proprietaria Super-AG Etching, scherma il pannello contro i riflessi degli ambienti molto luminosi, fronteggiando bene la luce che viene dall’alto. L’adozione di un particolare vetro tecnico offre la naturale sensazione del disegnare su carta, specie quando si usano le due penne in dotazione, ambedue con la gomma, anche se una con 3 pulsanti e una con 2.

Lo schermo del Pen Display 24 ha una diagonale, come facile intuire, da 24 pollici. La risoluzione è 4K, quindi sino a 3840 x 2160 pixel: ciò fa sì che, anche ingrandite di diverse volte le immagini per disegnare i dettagli, permanga nitidezza e chiarezza.

Sul piano dei colori, il Pen Display 24 supporta i 6 color gamut principali, ma non solo. Risultano presenti due certificazioni Pantone ad hoc: una, la Pantone Validated, esprime il fatto che il monitor sia in grado di rispecchiare l’intera gamma di colori Pantone, mentre l’altra, la SkinTone Validated, rassicura sul fatto che il prodotto esprima l’intero set delle tonalità della pelle elencate nella Pantone SkinTone Guide. Tornando ai meri numeri, Pen Display 24 è capace di rappresentare 1,07 miliardi di colori.

Lateralmente, può essere montato il pannello Quick Keys con tasti di scelta rapida: via interfaccia di facile interpretazione è possibile vedere a colpo d’occhio le assegnazioni dei pulsanti, ed è possibile raggruppare in 5 set 8 tasti per un totale di 40 scorciatoie per applicazione. Spedito nella seconda metà del 2023, il display in questione può essere preordinato sul sito ufficiale al prezzo di 2.099 euro.