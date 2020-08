XCY M1K: ufficiale il nuovo miniPC con Windows 10 e 128 GB di storage

Shenzhen Innovative Cloud Computer Co, più semplicemente nota come XCY, dall’alto della sua esperienza nel campo dei miniPC ha annunciato un nuovo computer ultracompatto, il M1K, in grado di smartizzare qualsivoglia TV tradizionale, facendo lo stesso con un comune monitor, purché provvisti di HDMI.

Imparentato col XCY Portable Mini PC presentato nelle scorse settimane, il nuovo M1K ha dimensioni poco più grandi di una barretta di cioccolato (35 x 45 x 15 mm) che, però, permettono l’adozione di una ventola quale sistema di dissipazione termico attivo. Lungo il suo perimetro si celano le porte che consentono di acquisire dati o collegare periferiche: nello specifico, su un lato vi è lo slot per microSD mentre, su quello opposto, campeggiano ben tre USB 3.0 (es. anche per mouse e tastiera).

Collegato alla destinazione visiva tramite la porta HDMI, il miniPC M1K mette a disposizione il processore quadcore (1.1 / 2.4 GHz in Turbo Boost) Intel Celeron N4100 costruito con litografia a 14 nanometri, decisamente efficiente dal punto di vista energetico (6 TDP): quest’ultimo, provvisto di una GPU integrata Intel UHD 600, si avvale di 4 GB di RAM (LPDDR4) e di uno storage da 128 GB che, rispetto al predecessore, è un eMMC (e non più un SSD SATA).

Provvisto in confezione di un adattatore HDMI, il miniPC M1K, animato da Windows 10 completo, integra anche una schedina di rete Wireless-AC 7265, in ragione della quale l’utente avrà a disposizione due connettività senza fili, sostanziate nel Bluetooth 4.2 (es. per controller o combo mouse/tastiera) e nel Wi-Fi ac/5.

In vista della settimana dei saldi di Aliexpress, il miniPC M1K può essere acquistato sullo store ufficiale del brand, presso il menzionato importatore asiatico, al prezzo di 120,64 euro (comprensivo di spedizione gratuita verso l’Italia mediante DHL), scontato del 30% sul prezzo finale ed abituale, pari a 172,34 euro.