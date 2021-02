WPC-905: ufficiale il minipc "blindato" di Stealth

Tra i vari produttori di miniPC, uno dei più promettenti, la canadese Stealth, ha appena presentato una nuova workstation a prova di contesti lavorativi difficili, la WPC-905, adatta a impieghi nei settori dei trasporti, della sanità, della nautica, delle ferrovie, dei chioschi interattivi, della cartellonistica digitale, etc.

Dotato di uno chassis sigillato in metallo, in grado di dissipare il calore senza bisogno di una ventola, il pc compatto WPC-905 è certificato NEMA 6 e IP67 anche grazie al fatto che le porte sul retro, tra cui la seriale RS-332, due RJ45 Ethernet, altrettante USB 2.0, l’ingresso per l’alimentatore, e la video DVI-D, sono presidiate da un connettore M12, in ragione del quale occorrono adattatori ad hoc per collegare monitor o/e periferiche.

Tecnicamente mosso da processori Intel di 8° gen, dal Celeron Celeron 4305UE (dual core 2 thread da 2.00 GHz) al Core i7-8665UE (quadcore a 8 thread, sino a 4.4 GHz), il miniPC Stealth WPC-905 prevede 3 opzioni per la RAM (DDR4) da 8 a 32 passando per 16 GB, e storage SSD: in quest’ultimo caso, oltre a poter sfruttare l’opzione per un secondo hard disk a stato solido, si può andare da un 2.5” SATA da 256 GB a massimo 2 TB suddivisi tra due unità, collegate in Raid 1 per maggior sicurezza o in Raid 0 per una maggior velocità.

Con il modulo TPM 2.0 che raccoglie le password crittografate e i dati biometrici per l’autenticazione, e l’attacco VESA che ne consente il montaggio anche dietro un display, in ottica salva-spazio, il computer compatto Stealth WPC-905 adotta, quale sistema operativo (sempre che venga richiesto), Linux (LTS, a 64 bit), Windows 10 (Professional, IoT LTSB 2016 / LTSC 2019), o Windows Server 2019 (standard, a 64 bit).

Attualmente il computer con fattore di forma compatto WPC-905 di Stealth può essere acquistato sullo store ufficiale del brand, a partire da 3.195 dollari, con ogni opzione destinata a farne salire il prezzo, come nel caso dei 3 anni di garanzia, con l’anno di copertura extra che richiede una maggiorazione di ben 578.40 dollari.