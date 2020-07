WeiPai 14”: in promo il laptop cinese low cost, con display FullHD da 14 pollici

Assieme ai grossi nomi dell’informatica, dalla Cina emergono spesso nuovi competitor, con soluzioni ambiziose caratterizzate da buone performance, un design moderno, minimale, ed elegante, e prezzi bassi: a tali requisiti risponde anche l’ultima proposta della cinese WeiPai, rappresentata da un portatile da 14 pollici attualmente promozionato da Gearbest.

Il laptop proposto da WeiPai, nelle colorazioni oro rosa o grigio metallizzato, ha uno chassis unibody metallico leggero (1.3 kg) ed esile (1.5 cm nel punto più spesso), con dimensioni (32.5 cm di lunghezza per 22 cm di larghezza) che restano accettabili nonostante un display FullHD (ovvero a 1920 × 1080.pixel) da 14 pollici, non per nulla incorniciato da bordi molto ben ottimizzati (con quello superiore che ospita una webcam HD per le videochiamate o le videoconferenze).

Nonostante il contenimento degli spazi, il notebook WeiPai 14” non si fa mancare una soddisfacente dotazione di porte, con un jack da 3.5 mm, una micro HDMI per connettere un monitor esterno in ottica multi-tasking su Windows 10 (pre-installato e attivato), e una coppia di USB 3.0 di dimensioni normali (per fortuna non impegnate nell’alimentazione, essendo presente l’apposito connettore).

Corredato di Wi-Fi dual band e Bluetooth, il laptop di WeiPai è spinto da un processore quadcore (da 1.1 a 2.2 GHz in Turbo Boost) a 4 thread, l’Intel Celeron n3450 della famiglia Apollo Lake (del 2016, con litografia a 14 nanometri), messo in coppia con una scheda grafica (per ragioni di spazio) integrata, la Intel HD 500: mnemonicamente, la RAM arriva a 8 GB, mentre lo storage arriva a 64 GB, per fortuna espandibile ricorrendo al lettore di schedine TF (TransFlash, in sostanza le microSD).

In tema di autonomia, il notebook di WeiPai, attualmente promozionato a 385.58 euro (comprensivi di spedizione gratuita verso l’Italia), risulta provvisto di una batteria da 5.000 mAh, che assicura un’operatività da 5 a 7 ore.