Wacom Cintiq 27: ufficiale il monitor interattivo per i professionisti digitali

Ascolta questo articolo

Il brand nipponico Wacom, noto da quasi quarant’anni per i display interattivi e le tavolette grafiche, in ambito educational e professionale, proprio in quest’ultimo ha appena annunciato il display interattivo Wacom Cintiq 27, in vendita al prezzo di 3.849,99 euro che sale a 4.449,99 euro per il kit che comprende anche il Wacom Ergo Stand, altrimenti da comprare a parte per 599.99 euro (sempre presso rivenditori autorizzati e il Wacom eStore).

Il nuovo monitor Wacom Cintiq 27 (638x379x31mm per 7.2 kg) ha ai lati un totale di 8 pulsanti ExpressKey (4 per lato), utili per quando si impugna il prodotto, adatto ad artisti, creator, modellatori 3D, illustratori 2D, sviluppatori di videogame, architetti, etc, come blocco. Grazie invece alla presenza di 4 fori filettati da un quarto di pollice, è possibile agganciare alla cornice i supporti per accessori come smartphone, action camera, webcam.

Il prodotto può comunque essere montato con l’attacco VESA ed è regolabile di +/- 20 gradi. Molto sottile, visto che privo di parallasse pone il pennino direttamente a contatto con l’aria attiva, il Wacom Cintiq 27 si avvale di un pannello da 26,9″ risoluto in UHD a 3.840×2.160 pixel, molto luminoso (400 candele su metro quadro), e particolarmente attento al colore: in tal senso, vi sono la profondità colore a 10-bit, che permette di rendere 1.07 miliardi di colori, la copertura del 99% sulla scala colore Adobe RGB e del 98% su quella DCI-P3 mentre, tra le certificazioni Pantone presenti, la Pantone SkinTone assicura la corretta resa di tutte le sfumature della pelle.

Sempre in favore del proprio pannello visuale, il Wacom Cintiq 27 annovera l’HDR con supporto al perceptual quantization (PQ) e all’hybrid log-gamma (HLG): il refresh rate, poi, da 120 Hz, assicura una notevole fluidità di scorrimento.

L’interazione con l’area visiva avviene in due modi. Innanzitutto, si può usare il multi-tocco con supporto a 10 tocchi in contemporanea, il che permette, per esempio, di usare una mano per ruotare un modello e l’altra per disegnare con la Pro Pen 3: quest’ultima, a risonanza elettromagnetica e quindi senza il dover essere ricaricata, può essere personalizzata sino a 3 pulsanti, può montare cover in gomma per ingrandirne il diametro e integrare un inserto metallico che altera il centro di gravità della stessa che, di base, supporta 8.192 livelli di pressione.